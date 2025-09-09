Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că Donbasul va cădea în „3-4 luni”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vladimir Putin le-a spus lui Donald Trump şi trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, că intenţionează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei în câteva luni, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu publicat marţi, relatează POLITICO, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„El (Putin) spune că în trei-patru luni, asta le-a spus americanilor, Casei Albe şi reprezentantului preşedintelui Trump, Witkoff, că va cuceri Donbasul în două-trei luni, maximum patru luni”, a declarat preşedintele Ucrainei pentru ABC News.

Rusia a invadat pentru prima dată Donbas, care include regiunile Doneţk şi Luhansk, în 2014, înainte de a lansa un război pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022

„Este cea mai fortificată parte, cu cele mai capabile forţe”, a spus Zelenski, explicând de ce cedarea regiunii este un lucru care nu poate fi negociabil pentru Ucraina. „Este ca o fortăreaţă… şi dacă ne retragem trupele şi el va avea tot Donbasul, cine poate garanta că nu va avansa 90 de kilometri mai departe spre Harkov, el a dorit întotdeauna Harkovul”, a explicat el.

Marţi, aceste îngrijorări au fost subliniate de un atac rus asupra civililor din regiunea Doneţk. O bombă planantă a lovit satul Iarova, la mai puţin de 10 kilometri de linia frontului, ucigând cel puţin 21 de persoane şi rănind aproape două duzini de alte persoane care aşteptau să-şi ridice pensiile, au spus Zelenski şi oficialii locali.

Calificând atacul drept „absolut brutal”, Zelenski a îndemnat comunitatea internaţională să intensifice presiunea asupra Rusiei.

„Lumea nu trebuie să rămână inactivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Este nevoie de acţiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să mai aducă moarte”, a spus el.

Declaraţiile lui Zelenski cu privire la Donbas vin în urma informaţiilor potrivit cărora Putin i-ar fi prezentat lui Trump un plan de pace în cadrul întâlnirii bilaterale pe care au avut-o în Alaska, la 15 august, în baza căruia Ucraina ar ceda teritoriul neocupat în schimbul angajamentului scris al Moscovei de a nu mai invada din nou ţara vecină.

Reacţionând la summitul prezidenţial, Zelenski a declarat că „este păcat” că Ucraina nu a fost invitată şi că „Trump i-a dat lui Putin ceea ce voia”. ”

„El dorea foarte mult să se întâlnească cu preşedintele Trump, cu preşedintele Statelor Unite, şi cred că Putin a obţinut ce voia, ceea ce este păcat”, a spus Zelenski. „Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu preşedintele Statelor Unite pentru a arăta tuturor imagini şi videoclipuri că el este acolo”, a adăugat el.

După o întâlnire la nivel înalt cu Zelenski şi lideri europeni la Casa Albă, pe 18 august, Trump a anunţat că organizează o întâlnire bilaterală între Zelenski şi Putin. Kremlinul, însă, nu a arătat nicio disponibilitate de a se angaja într-o întâlnire faţă în faţă între cei doi lideri. Pe 3 septembrie, Putin a spus că se va întâlni cu Zelenski faţă în faţă, dar numai dacă întâlnirea va avea loc la Moscova.

„Nu pot merge la Moscova când ţara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Este de înţeles şi el înţelege acest lucru”, a spus Zelenski. „Face acest lucru pentru a amâna întâlnirea… Se joacă şi se joacă cu Statele Unite”, a avertizat liderul ucrainean.