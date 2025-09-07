Zelenski condamnă „atacul nemilos”, după ce Rusia a lovit clădirea principală a guvernului din Kiev

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Clădirea principală a guvernului ucrainean din Kiev a fost lovită pentru prima dată în timpul războiului în urma atacurilor rusești, a declarat prim-ministrul ucrainean, conformBBC. Yulia Sviridenko a spus că acoperișul și etajele superioare ale clădirii au fost avariate și că a izbucnit un incendiu „din cauza unui atac inamic”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cel puțin patru persoane au fost ucise în atacurile din întreaga țară, printre care un bebeluș și o tânără care au murit după ce o clădire rezidențială de nouă etaje a fost lovită în districtul Sviatoshinski din Kiev, au declarat oficialii.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat un număr record de drone și rachete în ultimul atac nocturn – peste 800 în total. Potrivit forțelor aeriene, nouă rachete și 56 de drone au lovit 37 de locații, iar resturile prăbușite au căzut în opt locații.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că barajul a provocat pagube în orașele Zaporijia, Krivyi Rih și Odesa, precum și în regiunile Sumîi și Cernihiv.

„Astfel de ucideri, într-un moment în care diplomația reală ar fi putut începe cu mult timp în urmă, sunt o crimă deliberată și o încercare de a prelungi războiul”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare, solicitând voința politică a lumii pentru a opri atacurile.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că a efectuat atacuri asupra complexului militar-industrial și infrastructurii de transport a Ucrainei, provocând pagube depozitelor de arme și echipamente militare.

Clădirea guvernului din Kiev care a fost lovită este cunoscută și sub numele de clădirea cabinetului de miniștri, deoarece găzduiește birourile principalilor miniștri ai Ucrainei.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a sugerat că o dronă ar fi lovit accidental clădirea cabinetului după ce a fost interceptată, deși detaliile au fost neclare duminică.

„În districtul Pechersk, a izbucnit un incendiu într-o clădire guvernamentală ca urmare a posibilității ca o dronă să fi fost doborâtă”, a scris el pe Telegram.

Aceasta este o nouă întorsătură în atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Până acum, nicio clădire guvernamentală nu a fost lovită – centrul Kievului este foarte bine apărat, încă de la începutul invaziei pe scară largă.

Este un atac simbolic. De asemenea, arată clar că discursul președintelui rus Vladimir Putin despre faptul că este pregătit pentru pace este doar o poză. El nu se oprește. În schimb, Rusia își intensifică atacurile.

Echipa BBC nu a avut acces în apropierea clădirii cabinetului. Întreaga zonă se află în spatele unui punct de control, deoarece toate clădirile oficiale importante se află acolo – guvernul, parlamentul și palatul prezidențial.