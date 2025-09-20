Zelenski: Armata ucraineană provoacă pierderi grele Rusiei în contraofensiva din est
Forţele ucrainene au continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropillia, unde, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.
Liderul de la Kiev a declarat în mesajul său nocturn că operaţiunea a zădărnicit planurile Moscovei de a transforma Pokrovsk într-un centru logistic strategic.
Comandantul-şef al armatei, Oleksandr Sîrski, a anunţat că trupele ucrainene au avansat între 3 şi 7 kilometri prin liniile de apărare ruse. Zelenski a mai spus că forţele sale menţin poziţiile şi în jurul oraşului Kupiansk, unde Rusia atacă de luni de zile.
Kievul a raportat că, de la începutul operaţiunii, au fost recucerite şapte localităţi şi circa 160 km pătraţi, iar alte nouă sate au fost ”curăţate” de forţele inamice.
În replică, Ministerul rus al Apărării a anunţat cucerirea satelor Muravka, în apropiere de Pokrovsk, şi Novoivanivka, în regiunea Zaporojie.
Donbasul, unde Moscova cere Kievului să renunţe la teritoriu înaintea oricărei negocieri de pace, rămâne epicentrul celor mai intense lupte.
