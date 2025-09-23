Zelenski afirmă că noua poziție a lui Trump față de Ucraina reprezintă „o schimbare majoră”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru Sky News că noua poziție a președintelui Donald Trump față de Ucraina reprezintă „o schimbare majoră”. Donald Trump este gata să ofere Ucrainei garanții de securitate după încheierea războiului, afirmă Zelenski.

Întrebat cum vor arăta aceste garanții, președintele Ucrainei declară: „Înțelegem că astăzi nu cunoaștem toate detaliile unui plan de siguranță”.

„Nu avem detalii specifice, dar [este] bine că vom lucra la unele tipuri de drone și arme de care avem nevoie pentru garanții de securitate.”

„Este bine că echipele noastre vor lucra.”

Întrebat dacă poziția lui Trump reprezintă o schimbare majoră, Zelenski răspunde: „Este o schimbare majoră”. El afirmă că „această postare a lui Trump reprezintă o schimbare majoră”.

Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întâlnire, marți, la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

După întâlnirea cu Zelenski, Donald Trump a scris pe rețeaua sa de socializare că Ucraina poate recâștiga totul „în forma sa inițială”.