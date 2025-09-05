Zece avioane F-35, desfăşurate de SUA în Puerto Rico în cadrul operaţiunilor împotriva cartelurilor de droguri

Statele Unite au dispus desfăşurarea a 10 avioane de vânătoare F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico pentru a efectua operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri, au declarat două surse apropiate acestui dosar, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres.

Aeronavele se vor alătura prezenţei deja sporite a armatei americane în insula caraibiană, pe fondul angajamentului preşedintelui Donald Trump de înăsprire a campaniei menite să limiteze fenomenul traficului de droguri dinspre America Latină şi Caraibe către SUA.

Sub acoperirea anonimatului, sursele au afirmat că cele zece avioane vor sosi în Puerto Rico spre sfârşitul săptămânii.

În urmă cu trei zile, forţele americane au atacat o ambarcaţiune despre care Trump a afirmat că transporta ”cantităţi masive de droguri” dinspre Venezuela, omorând 11 persoane.

Şapte nave militare americane şi un submarin rapid cu propulsie nucleară se află în Caraibe sau vor ajunge acolo în viitorul apropiat, transportând peste 4.500 de militari.

Desfăşurarea de forţe a pus presiune pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, pe care secretarul apărării american Pete Hegseth l-a numit ”practic şeful unui narco-stat”.

Într-o rară conferinţă de presă, desfăşurată luni la Caracas, Maduro a acuzat Statele Unite că ”doresc o schimbare de regim prin ameninţări militare”.