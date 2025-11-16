Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi şi în restul ţării / Vor fi cel mult 6-8 grade, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade / La munte va ninge, cu vânt puternic pe creste

Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care au ajuns până la 19-20 de grade în sud şi vest. Astfel, în următoarea săptămână vor fi cel mult 6-8 grade, sub normalul perioadei, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade/ La munte va ninge, iar vântul va sufla cu putere pe creste, cu viteze de până la 100 de km/h. Meteorologii nu exclud precipitaţii mixte în nordul şi centr ul ţăriişi cantităţi de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat, transmite News.ro.

Directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat la Digi 24 că după o vreme mai caldă decât normalul perioadei, cu temperaturi care au ajuns, în sudul ţării, la 19-20 de grade, începând de luni, vremea se va intra într-un proces de răcire, în special în jumătatea nordică a ţării, după care şi în restul teritoriului.

„Astfel, în nordul teritoriului vom consemna valori sub normalul termic al datei din calendar, cel mult 6-8 grade C elsius, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 10-12 grade”, a declarat Elena Mateescu.

Directorul ANM a precizat că la munte vor fi ninsori, dar că nu sunt excluse precipitaţii mixte şi în nordul şi centrul ţării, precum şi cantităţi de apă de 10-20 l/mp şi vânt puternic pe creste, cu viteze de 80-100 de km/h, iar în zonnele mai joase 60-80 de km/h.

„Până la sfârşitul lunii noiembrie aşteptăm variaţii mici de temperatură de la o zi la alta, şi vor fi zile în care ne apropiem de normalul termic al datei din calendar”, a mai spus Mateescu, adăugând că au fost zile cu diferenţe semnificative de temperatură, mai ales în contextul fenomenului de inversiune termică.