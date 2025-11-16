Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi şi în restul ţării / Vor fi cel mult 6-8 grade, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade / La munte va ninge, cu vânt puternic pe creste

G4Media.ro
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi…

Sursa foto Dreamstime

Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care au ajuns până la 19-20 de grade în sud şi vest. Astfel, în următoarea săptămână vor fi cel mult 6-8 grade, sub normalul perioadei, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade/ La munte va ninge, iar vântul va sufla cu putere pe creste, cu viteze de până la 100 de km/h. Meteorologii nu exclud precipitaţii mixte în nordul şi centr ul ţăriişi cantităţi de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat, transmite News.ro.

Directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat la Digi 24 că după o vreme mai caldă decât normalul perioadei, cu temperaturi care au ajuns, în sudul ţării, la 19-20 de grade, începând de luni, vremea se va intra într-un proces de răcire, în special în jumătatea nordică a ţării, după care şi în restul teritoriului.

„Astfel, în nordul teritoriului vom consemna valori sub normalul termic al datei din calendar, cel mult 6-8 grade C elsius, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 10-12 grade”, a declarat Elena Mateescu.

Directorul ANM a precizat că la munte vor fi ninsori, dar că nu sunt excluse precipitaţii mixte şi în nordul şi centrul ţării, precum şi cantităţi de apă de 10-20 l/mp şi vânt puternic pe creste, cu viteze de 80-100 de km/h, iar în zonnele mai joase 60-80 de km/h.

„Până la sfârşitul lunii noiembrie aşteptăm variaţii mici de temperatură de la o zi la alta, şi vor fi zile în care ne apropiem de normalul termic al datei din calendar”, a mai spus Mateescu, adăugând că au fost zile cu diferenţe semnificative de temperatură, mai ales în contextul fenomenului de inversiune termică.

