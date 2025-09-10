Viktor Orban: Încălcarea integrităţii teritoriale a Poloniei este inacceptabilă / Incidentul dovedeşte că politica noastră de a solicita pacea este rezonabilă şi raţională / Sprijinim eforturile lui Trump

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacţionat la incidentul cu dronele din spaţiul aerian polonez făcând o adevărată echilibristică între ceea ce susţine în politica sa externă. Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, este un naţionalist şi un admirator al lui Donald Trump, ca şi el, însă, spre deosebire de Budapesta, Polonia susţine Ucraina, în timp ce Viktor Orban, care a rămas în relaţii bune cu Vladimir Putin, i-a pus adesea beţe în roate Ucrainei, blocând decizii europene care priveau Kievul, transmite News.ro.

„Ungaria este în deplină solidaritate cu Polonia în urma recentului incident cu drona. Încălcarea integrităţii teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”, a admis Viktor Orban pe X.

El pare însă să găsească imediat şi circumstanţe atenuante: „A trăi în umbra unui război este plin de riscuri şi pericole”, spune Orban, pentru a-şi justifica politica pacifistă la adăpostul căreia a blocat în UE multe decizii referitoare la Ucraina. „Incidentul dovedeşte că politica noastră de a solicita pacea în războiul dintre Rusia şi Ucraina este rezonabilă şi raţională”, afirmă el.

„Este timpul să punem capăt acestui lucru! În acest scop, sprijinim eforturile preşedintelui Donald Trump menite să aducă pacea”, îşi încheie postarea Viktor Orban, având grijă să-l menţioneze pe liderul american, care este sensibilizat de laude şi care îşi doreşte Premiul Nobel pentru Pace. Totuşi, în războiul Rusiei din Ucraina, Donald Trump nu a reuşit până acum să obţină progrese în favoarea păcii, ci dimpotrivă, atacurile Kremlinului s-au intensificat după summitul său cu Vladimir Putin.



Liderii europeni au condamnat ferm, miercuri, intruziunea din spaţiul aerian polonez, subliniind necesitatea sporirii sancţionării Moscovei, iar Varşovia a cerut o reuniune de consultare a NATO, în virtutea articolul 4 din Tratatul alianţei.