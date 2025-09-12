VIDEO&FOTO 13 ambarcațiuni din Serbia au ajuns pe apă la Timișoara. Port improvizat în spatele Catedralei

Regata Bega 2025, organizată de Asociaţia Culturală Ecluze, continuă proiectul ediţiilor anterioare, când mai multe ambarcaţiuni din Serbia au traversat frontiera pe apă şi au ajuns la Timișoara. Proprietarii a peste 30 de vaporașe s-au arătat interesați de Regată, însă organizatorii au fost nevoiți să impună limite, întrucât infrastructura portuară este deficitară la Timișoara. 13 ambarcațiuni au ajuns vineri seară în zona podului Mihai Viteazul.

„Pentru al treilea an consecutiv avem ambarcațiuni din Serbia, navigatori de agrement din Serbia. Au venit de la Belgrad, de la Novi Sad, de la Zrenjanin. Vor petrece weekendul în Timișoara, vor cunoaște mai bine orașul nostru și după aceea se întorc acasă tot pe apă. Au pornit 14 ambarcațiuni la drum, însă, din păcate, una a trebuit să se întoarcă din cauza unor probleme tehnice. Interesul a fost mult mai mare. Au fost în jur de 30 de ambarcațiuni care au dorit să vină spre Timișoara, însă, din păcate, nu avem locuri în care să-și lege bărcile în siguranță, nu au unde să alimenteze. Sunt nevoiți să intre în mai multe ture de ecluzare și atunci am fost nevoiți să limităm numărul la 15”, spune Sebastian Novovici, de la Ecluze pe Bega.

Zona podului Mihai Viteazul a fost amenajată din nou ca un mic port, dar tot provizoriu, pentru că autoritățile nu au făcut nimic pentru amenajarea locului.

„E clar că e un loc mult mai plin de viață decât în urmă cu 10-15 ani, dar potențialul este mult mai mare. E nevoie de implicare din partea autorităților, pentru că atât apa, cât și malurile intră în gestiunea unor instituții care au atribuții și bugetele necesare pentru investiții. E mult spus că vrem un port, dar măcar o marină, unde să poți să-ți lași o barcă în siguranță dacă vii să petreci un weekend la Timișoara, sau un loc unde să îți poți lăsa o barcă pe termen mai lung. Din păcate, mari investiții nu au apărut pe Bega. Sperăm la o implicare mai mare a autorităților în anii ce vin”, a mai spus Sebastian Novovici.

Odată cu Regata Bega 2025 își începe activitatea și Asociația Culturală Ecluze, care a luat ființă pentru a purta de grijă navigatorilor din Timișoara.

„La Căpitănia Portului Timișoara sunt înmatriculate în jur de 500 de ambarcațiuni. Ele nu sunt pe Bega pentru că nu există condiții. Le țin la Dunăre, la Surduc, în Grecia. Ele poate ar fi și pe Bega dacă ar fi minime condiții. Nu e nevoie să reinventăm roata. E suficient să ne uităm la orașe europene, orașe care au cultură a apei, și o să vedem acolo ce gen de ambarcațiuni sunt și putem să copiem inițiative de acest fel. Putem să ne uităm la Șoimuș, în județul Hunedoara, unde, pe Mureș, au amenajat un port care are două vaporașe și face navigație de agrement – un kilometru în stânga, un kilometru în dreapta – și face bani din asta”, a mai spus Novovici.

Oaspeții vor rămâne la Timișoara până duminică, iar în cadrul Regatei Bega 2025, sâmbătă, vor avea loc mai multe evenimente artistice, printre care și un concert cu Implant pentru Refuz, la D’arc pe Mal.