VIDEO Un nou monument de tip hypogeu datat în secolele IV-V, descoperit în Dobrogea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un monument de tip hypogeu a fost descoperit în Dobrogea, potrivit Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC). Mai multe informații despre el vor fi oferite în cadrul muzeului, cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2025, relatează Info Sud-Est.

„O cercetare arheologică preventivă aflată în desfășurare a scos recent la iveală, în municipiul Constanța, un nou complex funerar de tip hipogeu, situat în cadrul necropolei romane târzii (secolele IV–V), dezvoltată la nord-vest de zidurile orașului antic Tomis. Construcția are un plan arhitectural în formă de cruce și este compusă din trei camere boltite, care ating o înălțime de peste 2 metri”, mai precizează sursa citată.

Monumentul este unic în zona Dobrogei, deoarece arhitectura și tehnica de construcție sunt similare catacombelor, prevăzute cu nișe pentru depunerea defuncților. ”Pereții interiori păstrează o tencuială de mortar decorată cu figuri, ale căror semnificații sunt în curs de interpretare. Monumentul este datat cu certitudine în a doua jumătate a secolului al IV-lea, pe baza artefactelor descoperite până în prezent (monede de la împărații Constantius II și Valens)”, mai anunță MINAC.

Cercetările se vor finaliza în zilele următoare, ulterior urmând să fie propuse intervenții urgente de punere în siguranță a zidurilor boltite și de acoperire provizorie, până la realizarea unui proiect de conservare și punere în valoare avizat de Ministerul Culturii.