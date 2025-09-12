G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

ReporterIS: Soția și angajații de la firma lui Virgil Guran (PNL) lucrează…

Guran Virgil
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

ReporterIS: Soția și angajații de la firma lui Virgil Guran (PNL) lucrează la Guvern. Experți cu patru case și sinecuri la patru ministere

Anchete12 Sep • 956 vizualizări 0 comentarii

Soția lui Virgil Guran, președintele PNL Dâmbovița, este membru CA la CNI dar mai are trei sinecuri la stat: Dezvoltare, Fond de Mediu, ANSVSA, conform unei investigații Reporter de Iași. 

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

De asemenea, sora lui Virgil Guran a lucrat la Ministerul Dezvoltării, iar familia liderului PNL administrează o afacere cu apă de izvor.

Directorul de la firmă a fost și consilier în Ministerul Dezvoltării, iar soția acestuia a fost angajată la Cancelaria Guvernului, în timp ce un alt membru CA e tot pe filiera PNL: Victor Banța. A fost secretar general la Dezvoltare, acum e la Agricultură, a mai fost la Comunicații, conform jurnaliștilor ieșeni.

O altă persoană de la Compania Națională de Investiții: Dragoș Condrea – Secretariatul General al Guvernului, RAAPPS, Jocuri de Noroc, în timp ce soția sa lucrează la BNR.

Anterior, Condrea a trecut și pe la Ministerul Sănății.

Toate acestea, în contextul în care Virgil Guran spunea recent, într-un interviu, că românii trebuie să accepte reducerea cheltuielilor bugetare.

Citește ancheta integrală pe ReporterIS. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Viralul Zilei: Un vicepreședinte PNL a explicat cum îi păcălea pe primarii care cer bani pentru proiecte: Dădeam drumul la lăutari, la băutură și îi linișteam

Anchete27 Mai 2022
26 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.