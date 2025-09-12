ReporterIS: Soția și angajații de la firma lui Virgil Guran (PNL) lucrează la Guvern. Experți cu patru case și sinecuri la patru ministere

Soția lui Virgil Guran, președintele PNL Dâmbovița, este membru CA la CNI dar mai are trei sinecuri la stat: Dezvoltare, Fond de Mediu, ANSVSA, conform unei investigații Reporter de Iași.

De asemenea, sora lui Virgil Guran a lucrat la Ministerul Dezvoltării, iar familia liderului PNL administrează o afacere cu apă de izvor.

Directorul de la firmă a fost și consilier în Ministerul Dezvoltării, iar soția acestuia a fost angajată la Cancelaria Guvernului, în timp ce un alt membru CA e tot pe filiera PNL: Victor Banța. A fost secretar general la Dezvoltare, acum e la Agricultură, a mai fost la Comunicații, conform jurnaliștilor ieșeni.

O altă persoană de la Compania Națională de Investiții: Dragoș Condrea – Secretariatul General al Guvernului, RAAPPS, Jocuri de Noroc, în timp ce soția sa lucrează la BNR.

Anterior, Condrea a trecut și pe la Ministerul Sănății.

Toate acestea, în contextul în care Virgil Guran spunea recent, într-un interviu, că românii trebuie să accepte reducerea cheltuielilor bugetare.

