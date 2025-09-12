Suedia face presiuni asupra UE privind restricțiile pentru utilizarea rețelelor sociale de către copii / „Pierdem o întreagă generație”, a declarat ministrul sănătății publice, Jakob Forssmed

Ministrul sănătății din Suedia a îndemnat UE să continue restricțiile privind utilizarea rețelelor de socializare de către copii, insistând în același timp ca acest lucru să fie tratat ca o problemă urgentă.

„Pierdem o întreagă generație din cauza scroll-ării nesfârșite și a conținutului dăunător și trebuie să facem ceva în această privință”, a declarat ministrul Jakob Forssmed pentru Politico, adăugând că utilizarea rețelelor de socializare în rândul tinerilor este „cea mai urgentă problemă de sănătate existentă”.

Declarațiile sale vin după ce și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Europa ar putea avea o abordare similară cu cea a Australiei, care a decis să interzică rețelele de socializare pentru toți utilizatorii sub 16 ani.

În discursul său privind Starea UE, susținut la Strasbourg la începutul acestei săptămâni, Ursula von der Leyen s-a angajat să comande un grup de experți pentru a studia impactul măsurii australiene și a oferi recomandări cu privire la modul în care Europa ar trebui să procedeze.

Și ministrul suedez Forssmed a declarat că Europa ar trebui să acționeze rapid, avertizând: „Nu avem timp. Trebuie să avansăm rapid.”

Suedia a compilat deja cercetări care demonstrează impactul negativ asupra tinerilor: „Rezultatele sunt clare. Este un risc pentru problemele de sănătate mintală. Îl vedem nu în ultimul rând când vine vorba de tulburări de alimentație și imagine de sine dăunătoare”, a spus Forssmed.

Autoritățile sanitare din Suedia au emis anul trecut unele linii directoare, despre cum copiii sub doi ani nu ar trebui să fie expuși la niciun ecran, iar adolescenții nu ar trebui să petreacă mai mult de trei ore pe zi în fața ecranelor. Guvernul a anunțat, de asemenea, o anchetă privind utilizarea rețelelor sociale și a restricțiilor de vârstă.

În Danemarca, ministrul pentru Afaceri Digitale, Caroline Stage Olsen, a declarat, de asemenea, că va susține măsuri mai puternice din partea Bruxelles-ului și că va face din aceasta una dintre „principalele priorități” pentru președinția daneză a Consiliului UE.