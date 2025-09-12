FBI-ul a publicat o înregistrare video cu bărbatul suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk

FBI a publicat noi imagini surprinse de camerele de supraveghere cu presupusul asasin al lui Charlie Kirk, în timp ce poliția a cerut ajutorul publicului pentru prinderea suspectului, scrie The Telegraph.

Videoclipul arată suspectul fugind pe acoperiș după ce l-a împușcat pe Kirk în gât în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley, miercuri.

Imaginile au fost difuzate de poliție în cadrul unei conferințe de presă joi seara, la care au participat directorul FBI Kash Patel și adjunctul său Dan Bongino, în timp ce ucigașul rămâne în continuare în libertate.

În imagini, asasinul fuge de la locul de unde a tras, situat la 140 de metri de Kirk, traversează acoperișul unei clădiri a universității și sare de la o înălțime de câțiva metri.

Apoi traversează calm o parcare înainte de a se apropia de o zonă împădurită, unde și-a ascuns pușca.

Anunțul vine în contextul în care guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că echipa sa va solicita pedeapsa cu moartea pentru autorul crimei.

Cox a declarat reporterilor: „Am colaborat cu avocații noștri, am strâns toate dovezile necesare și am pregătit declarațiile sub jurământ, astfel încât să putem solicita pedeapsa cu moartea în acest caz”.

El a rugat, de asemenea, publicul să evite să se lase influențat de rețelele sociale, avertizând că boți ruși și chinezi încearcă să „încurajeze violența” prin răspândirea dezinformării cu privire la acest caz.

„Vă încurajez să ignorați aceste informații, să opriți fluxurile respective și să petreceți mai mult timp cu familiile voastre.”

Rețelele sociale au fost pline de teorii conspiraționiste despre identitatea trăgătorului, în timp ce căutarea asasinului intră în a treia zi.

În ciuda avertismentului său, Cox a cerut ajutorul publicului pentru a-l găsi pe acest „om rău” și a reiterat recompensa de 100.000 de dolari oferită de FBI pentru orice informație care ar duce la arestarea suspectului.

„De asemenea, continuăm să implorăm publicul să sprijine această anchetă și să ne furnizeze orice informații”, a spus el. „Sperăm cu adevărat că acest videoclip și noile fotografii vor duce la și mai multe indicii pe care le procesăm.”

FBI a distribuit, de asemenea, o serie de imagini statice ale suspectului. Acestea îl arată purtând un tricou negru cu steagul american cu vultur, blugi bleumarin și teniși Converse albaștri.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercuri, în timp ce se adresa unei mulțimi de 3.000 de persoane la Universitatea Utah Valley.

Atacatorul a tras un singur glonț de pe acoperișul unei clădiri din campus, situată la 142 de metri distanță de Kirk, înainte de a fugi pe jos într-un cartier din apropiere, a declarat FBI.

Joi seara, trupul lui Kirk a fost escortat la bordul avionului Air Force Two de către JD Vance, vicepreședintele, și soția lui Kirk, Erika.

Sicriul său a fost dus la biserica locală din Phoenix, Arizona.