Ministrul Justiţiei, mesaj pentru judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti care au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer cere tratament: Protestul din justiţie trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români / CSM s-a spălat pe mâini

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a reacţionat vineri după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, apreciind că protestul din justiţie nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente şi trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români, transmite News.ro.

”Jurământul de a apăra drepturile şi libertăţile oamenilor impune, în realizarea justiţiei, să existe celeritate, mai ales atunci când justiţiabilul duce o luptă contratimp pentru viaţa”, a transmis, vineri, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, adăugând că ”protestul din justiţie nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente şi trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români”.

Ministrul a precizat că nu comentează ceea ce judecătorul independent este suveran a decide în cauza supusă soluţionării, dar ”tocmai această independenţă obligă la a face dreptate cetăţeanului, mai ales atunci când se opinează ca alt actor public nu ar fi făcut-o”.

”Rog, aşadar, justiţia să acţioneze cu echilibru, înţelepciune şi responsabilitate şi să evităm orice situaţie care să adâncească neîncrederea şi nemulţumirea publicului”, a mai transmis ministrul.

Digi24.ro a relatat că, joi, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o ordonanţă preşedinţială, asigurarea tratamentului, conform avocatului acestuia. Suspendarea a venit în contextul protestului magistraţilor, deşi, în mare parte, aceştia au transmis că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, în special în ceea ce priveşte stabilirea tratamentelor medicale. În aceeaşi zi, Curtea de Apel Bucureşti a judecat un dosar similar, potrivit avocatului.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a spălat pe mâini de orice responsabilitate și a transmis joi că ”responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente”.

”Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, a arătat Secţia pentru judecători a CSM.