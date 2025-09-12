Expoziţia de fotografie „Bucureştiul interbelic” – din 20 septembrie, la Arcul de Triumf

Expoziţia de fotografie „Bucureştiul interbelic” va avea loc între 20 septembrie şi 20 octombrie, cu ocazia Zilelor Bucureştiului, la Arcul de Triumf, transmite Agerpres.

”Imaginaţi-vă cum sunetul paşilor pe pavelele largi se amestecă cu clopotele tramvaielor, murmurul pieţelor şi râsetele doamnelor cochete care trec pe bulevard. Aşa era Bucureştiul Interbelic, un oraş vibrant, plin de contraste şi poveşti, un loc unde modernitatea începea să întâlnească tradiţia. Acum, acest Bucureşti revine la viaţă prin expoziţia de fotografie ‘Bucureştiul interbelic’, organizată de Centrul de Cultură „Palatele Bucureştiului de la Porţile Bucureştiului”, se arată într-un comunicat transmis vineri AGERPRES.

Locul expoziţiei are o semnificaţie aparte: Arcul de Triumf, simbol al victoriei şi al mândriei Capitalei, inaugurat chiar în perioada interbelică, devine cadrul perfect pentru a călători în timp, precizează organizatorii.

”Arcul de Triumf, locul unde sunt expuse imaginile, devine o călătorie senzorială completă. Muzica interbelică răsună în aer, acompaniind fiecare fotografie, iar vizitatorul este purtat în centrul unei capitale pline de farmec şi energie, simţind vibraţiile unei epoci trecute, dar încă vii în amintirea oraşului. Această expoziţie nu este doar o colecţie de fotografii; este o călătorie în timp, un dialog între trecut şi prezent, o invitaţie de a descoperi poveşti ascunse în fiecare colţ de stradă, în fiecare zâmbet surprins pe bulevard şi în fiecare clădire care încă păstrează eleganţa interbelică. Fiecare vizitator va simţi pulsul unui Bucureşti viu, dinamic, plin de contraste între tradiţie şi modernitate, între oameni simpli şi aristocraţie, între trecut şi prezent”, se mai menţionează în comunicatul transmis de Centrul de Cultură „Palatele Bucureştiului de la Porţile Bucureştiului”. AGERPRES / (AS – redactor: Georgiana Tănăsescu, editor: Marius Frăţilă)