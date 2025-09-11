Ministrul Sănătăţii: Discuţia avută cu ministrul Finanţelor este să lăsăm Casa de Asigurări de Sănătate la finalul anului 2025 fără datorii, astfel încât bugetul pe anul viitor să folosească banii pentru serviciile medicale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că şi-a propus ca, până la finalul acestui an, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) să achite toate datoriile pe care le are, inclusiv plăţile pentru concediile medicale, astfel încât în cursul anului 2026 tot bugetul acestei instituţii să fie utilizat pentru servicii medicale, în beneficiul pacienţilor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Alexandru Rogobete a afirmat că a discutat cu oficialii Ministerului Finanţelor Publice pentru a găsi o soluţie în aşa fel încât concediile medicale restante pe care CNAS le are să fie achitate până la finalul anului, iar bugetul de anul viitor al Casei să nu fie grevat de aceste debite.

”Concediile medicale încercăm, discuţia avută cu ministrul Finanţelor, şi sigur găsim variante, este să închidem, să lăsăm Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la finalul anului 2025 fără datorii, astfel încât bugetul pe anul viitor să folosească banii pentru serviciile medicale şi pentru pacienţi”, a declarat ministrul Sănătăţii, la TVR Info, joi seară.

El a subliniat că datoriile pe care CNAS le avea către farmacii, pentru medicamentele gratuite şi compensate, au fost achitate.

”Deci, ce vreau să subliniez este că la scurt timp de la aplicarea pachetului 1 deja s-a creat o anvelopă bugetară care a permis închiderea în nici două luni de zile a unor datorii care se adună de aproape un an de zile. (…) Bugetul Casei a crescut anual, în medie, cu 8 miliarde. Practic, banii pe care îi redistribuim în interiorul sistemului reprezintă creşterea bugetului Casei pe un an de zile. Mă aştept ca anul viitor bugetul Casei să rămână tot la 80 de miliarde, să nu mai fie necesară o creştere, o presiune pe bugetul Sănătăţii şi în interiorul sistemului să ne descurcăm cu aceiaşi bani pentru mai mulţi pacienţi”, a explicat ministrul.

Alexandru Rogobete a subliniat că, în opinia sa, măsurile care vizează sistemul nu sunt unele în urma cărora se face economie, ci eficientizare.

”Noi dacă reuşim să închidem luna decembrie cu datorii zero CNAS, eu deja cred că sistemul de sănătate de anul viitor va avea o altă înfăţişare 100%”, a adăugat Alexandru Rogobete.