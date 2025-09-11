EXCLUSIV Cu două luni înainte de a fi numit șef al Companiei Naționale Aeroporturi, cu salariu de 70.000 lei pe lună, Bogdan Mîndrescu (numit pe filieră PSD) a fost amendat cu 10.000 de lei de Ministerul de Finanțe pentru că ar fi comis nereguli în bugetul Ministerului Transporturilor unde era secretar de stat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Proaspătul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) SA, Bogdan Stelian Mîndrescu, s-a confruntat recent cu o situație rară pentru un șef de instituție publică: pe data de 4 iulie 2025, în calitatea sa anterioară, de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost amendat cu suma de 10.000 de lei de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor pentru nereguli pe care le-ar fi comis în bugetul instituției.

Amenda a fost aplicată în timpul derulării concursului de director de la CNAB la care candidații erau eligibili dacă nu aveau înscrieri în cazierul fiscal, inclusiv amenzi derivate din legi fiscale. Pe 23 iulie, Mîndrescu a contestat amenda la Judecătoria Sectorului 1, iar pe 3 septembrie a fost anunțat drept director la CNAB în urma unei proceduri secretizate. De-a lungul carierei sale, Mîndrescu a ocupat mai multe funcții publice pe filieră PSD, partid care are portofoliul de ministru la Ministerul Transporturilor, instituție care deține 80% din acțiunile CNAB.

În plângerea depusă la Judecătoria Sectorului 1 și consultată de G4Media.ro, Bogdan Stelian Mîndrescu solicită completului de judecată anularea amenzii de 10.000 de lei care i-a fost aplicată, pe 4 iulie 2025, de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor sau transformarea acesteia în avertisment ”în măsura în care instanța va considera aplicarea unei sancțiuni justă”.

În motivarea cererii sale, Mîndrescu a relatat că a fost amendat în baza unei prevederi a OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, mai exact a unui articol care spune că ”Ordonatorii principali de credite au obligația de a respecta rezultatele prioritizării, așa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, în procesul de elaborare a proiectului de buget pentru anul următor și de a repartiza resursele bugetare, disponibile la nivel de titlu de cheltuială, astfel încât gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare pentru un proiect de investiții publice să nu depășească gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare aferent oricărui altui proiect de investiții publice care a obținut un punctaj superior, în urma aplicării principiilor și criteriilor de prioritizare.”

În mod concret, lui Mîndrescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor la momentul sancționării, i s-a reproșat că ”în etapa de bugetare pentru anul 2025, respectiv în angajarea fondurilor necesare implementării investițiilor, nu a repartizat resursele bugetare” pentru patru investiții ale ministerului.

Reclamantul din procesul de la Judecătoria Sectorului 1 contestă vehement legalitatea amenzii, susținând, în primul rând, că nu a exercitat calitatea de ordonator principal de credite, aceasta fiind atribuția ministrului. În al doilea rând, el invocă inadvertențe din procesul-verbal, cum ar fi că organul constatator nu a descris fapta contravențională cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită.

În final, Mîndrescu acuză că amenda de 10.000 de lei ”este disproporționată față de pericolul social” și a conchis că ”nu mă fac vinovat de săvârșirea faptei (…) nu am făcut altceva decât să semnez o adresă de corespondență cu Ministerul Finanțelor prin care au fost transmise informații cu privire la necesarul de finanțare pentru anul bugetar 2025”.

La două luni după aplicarea acestei amenzi, pe 3 septembrie, Compania Națională de Aeroporturi București, la care Ministerul Transporturilor deține 80% din acțiuni și care administrează activitatea aeroporturilor internaționale Henri Coandă și Băneasa-Aurel Vlaicu, a anunțat public că, în urma unei proceduri de selecție, la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din companie, noul director general al societății este Bogdan Stelian Mîndrescu. El are un mandat care se va întinde până în iulie 2028.

Conform unui document de pe site-ul CNAB indemnizația fixă lunară brută a directorului general este în cuantum de 69.348 lei. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în 2024, CNAB a avut o cifră de afaceri de 1,38 miliarde de lei, un profit net de 608 milioane lei și 1.386 de angajați.

Surse Economedia au dezvăluit la momentul anunțului de numire a lui Mîndrescu că procedura de selecție a fost secretizată, iar numele candidaților au fost secretizate chiar și pentru membrii Consiliului de Administrație care nu sunt membri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Din verificările G4Media.ro, data-limită de înscriere pentru postul de director general a fost 7 iulie, la trei zile după aplicarea amenzii de către Ministerul Finanțelor, unul dintre criteriile de eligibilitate pentru candidați, fiind, conform anunțului de organizare al concursului, să nu aibă înscrisuri în cazierul fiscal – document în care se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.

Contactat de G4Media.ro pentru a explica modul în care s-a putut înscrie la concurs, deși fusese amendat, Mîndrescu a transmis prin intermediul purtătorului de cuvânt al CNAB, Theodor Postelnicu, că ”Amenda la care faceți referire este una contravențională. (…) Această amendă nu face obiectul înscrierilor în cazierul fiscal. La momentul depunerii dosarului de candidatură, ca de altfel și la momentul prezent, cazierul fiscal apare fără înscrieri, după cum puteți constata chiar Dvs.”

La răspunsul către G4Media.ro a fost atașat un certificat de cazier fiscal pe numele lui Mîndrescu, eliberat astăzi, 11 septembrie 2025, document în care se menționează că ”NU are fapte înscrise în cazierul fiscal”.

De menționat că Mîndrescu a mai condus CNAB între 2017, când a fost pus în funcție de Guvernul Grindeanu, și 2018, când și-a dat demisia după ce Corpul de Control al premierului a descoperit o serie de nereguli, printre care lipsa investiţiilor, falsuri în înscrisuri şi remunerări ilegale. Presa națională a scris că numirea sa din 2017 de la șefia CNAB s-a bazat pe sprijinul organizației județene PSD Buzău condusă de Marcel Ciolacu.

De-a lungul timpului, Mîndrescu a ocupat mai multe funcții publice pe filieră PSD, apărând în fotogafii de la ședințe ale acestei formațiuni în apropierea lui Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, liderii social-democraților din ultimii ani. Inclusiv numirea recentă de la CNAB a avut loc tot sub spectrul PSD, partid care deține șefia Ministerului Transporturilor, precum și mai multe locuri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Consiliul de Administrație al companiei.