Cătălin Drulă și-a început în stradă campania pentru Primăria Capitalei: În 8 luni, cât am fost ministru, am arătat că se poate să te iei de mafioți și să îi dai jos

Chiar dacă nu e lămurit în privința susținerii candidaturii sale pentru Primăria Capitalei, deputatul USR Cătălin Drulă și-a început campania în stradă, interacționând cu bucureștenii. El spune că e pregătit să „scoată mafioții din instituții, să se ocupe de trafic și să continue proiectele începute de Nicușor Dan”.

„Rădoi era rege – mi-a spus astăzi, în Parcul Sebastian, un fost angajat Metrorex, acum ieșit la pensie. Astăzi, Rădoi este istorie. Oamenii simt pe pielea lor cum banii publici au fost căpușați de clanuri și privilegii. În 8 luni, cât am fost ministru, am arătat că se poate să te iei de mafioți și să îi dai jos. I-am spus-o și lui, când am fost întrebat: „și ce vrei să faci ca primar?” Să scot mafioții din instituții, să fac ordine și să aduc respectul față de oameni. Să ne ocupăm de trafic, să continuăm proiectele începute de Nicușor Dan pentru termoficare și transportul în comun și să dezvoltăm un oraș unitar. Dar, pentru toate astea, avem nevoie de un primar legitim, un primar votat de oameni. Avem nevoie de alegeri”, a transmis Drulă pe rețele sociale, postând mai multe imagini din campania sa.

Tot vineri, el a lansat un apel către Guvern să organizeze alegerile pentru Primăria Capitalei, acuzând în mod direct PSD-ul că ar avea interes să amâne alegerile.

„Alegerile nu sunt despre ce îi place şi ce nu îi place domnului Grindeanu. Sunt despre cetăţeni, care au dreptul să aleagă dintre candidaţi. Da, am această intenţie de a candida, dar în primul rând trebuie stabilită cât mai urgent data alegerilor. Aceasta este o parte normală din democraţie”, a spus Drulă pentru Digi 24.

„Este destul de limpede, din afirmaţiile publice, că cei de la PSD nu îşi doresc aceste alegeri. Probabil nu anticipează că le-ar câştiga. Dar asta nu a fost niciodată un motiv pentru a nu face alegeri: că nu convine unui partid sau altuia (…) Domnul Grindeanu… nu ştiu dacă vrea să o rupă cu trecutul, dar câteodată parcă vorbeşte Marcel Ciolacu din el. Pentru că Marcel Ciolacu este cel care anul trecut a comasat, în mod absolut bizar, europarlamentarele cu localele”, a mai adăugat acesta.

În ultimele două săptămâni, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus de mai multe ori că partidele din coaliție au nevoie de „un plan pentru București”, înainte de a organiza alegeri, refuzând să admită că președintele Nicușor Dan ar susține candidatura lui Cătălin Drulă, fără o consultare prealabilă cu PSD și PNL. De asemenea, Grindeanu a subliniat că o eventuală coalizare a PNL cu USR, pentru susținerea unui candidat comun la Primăria Capitalei, ar presupune automat excluderea PSD din coaliția de guvernare.

„Până în momentul de față coaliția politică PSD-PNL-USR-UDMR nu a fost capabilă să vină cu un plan pentru București, un plan strategic care să cuprindă proiecte dedicate oamenilor, nu preocupările de candidatură „ale unora”. „Dacă iar discutăm despre persoane și despre data alegerilor (propusă în noiembrie – n.red), care s-ar putea să nu fie cea mai fericită perioadă din perspectiva bucureștenilor…Cred că pentru oameni e mai importantă acum abordarea noastră, decât bătălia dintre diverși competitori din coaliție. Să vedem care este planul pentru București”, a fost una dintre declarațiile recente ale lui Grindeanu, care avertiza că decizii privind alegerile pentru Primăria Capitalei fără ca interesele PSD să fie luate în calcul ar putea arunca în aer actuala coaliție politică de guvernare, lucru pe care partidele nu și l-ar dori. Citește și AICI și AICI