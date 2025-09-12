Cătălin Drulă: Şantajul legat de alegerile locale e puţin ridicol / Arată o frică de a merge în faţa electoratului

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat vineri că are intenţia de a candida la Primăria Capitalei şi a subliniat că organizarea alegerilor, după vacantarea postului de edil general, reprezintă o obligaţie pentru Guvern, conform legii, transmite Agerpres.

„Alegerile nu sunt despre ce îi place şi ce nu îi place domnului Grindeanu. Sunt despre cetăţeni, care au dreptul să aleagă dintre candidaţi. Da, am această intenţie de a candida, dar în primul rând trebuie stabilită cât mai urgent data alegerilor. Aceasta este o parte normală din democraţie”, a spus Drulă pentru Digi 24.

El a subliniat că organizarea alegerilor nu este o „decizie de oportunitate” a Guvernului sau a coaliţiei. În momentul în care se vacantează un post de primar, trebuie organizate într-un termen foarte scurt alegeri pentru restul de mandat, a menţionat reprezentantul USR.

„Este destul de limpede, din afirmaţiile publice, că cei de la PSD nu îşi doresc aceste alegeri. Probabil nu anticipează că le-ar câştiga. Dar asta nu a fost niciodată un motiv pentru a nu face alegeri: că nu convine unui partid sau altuia (…) Domnul Grindeanu… nu ştiu dacă vrea să o rupă cu trecutul, dar câteodată parcă vorbeşte Marcel Ciolacu din el. Pentru că Marcel Ciolacu este cel care anul trecut a comasat, în mod absolut bizar, europarlamentarele cu localele”, a spus Drulă.

Drulă a adăugat că partidele au libertatea de a încheia sau nu alianţe. Acordul coaliţiei a fost încheiat la nivel central şi nu prevede nimic despre alegerile locale, a afirmat el.

„Acest tip de ameninţare şi şantaj nu îşi are locul. Şi, mai mult decât atât, e şi puţin ridicol, pentru că arată o frică de a merge în faţa alegătorilor. Aceeaşi teamă pe care o vedeam la Marcel Ciolacu”, a menţionat Drulă.

Deputatul USR a opinat că, în Bucureşti, trebuie continuate reformele începute în mandatul fostului primar general Nicuşor Dan. El a menţionat însă că ritmul trebuie dus „la următorul nivel”, implementând referendumurile aprobate de bucureşteni. Drulă a precizat însă că nu ar susţine un candidat PSD la Primăria Capitalei, invocând lipsa de compatibilitate.

„Nu (aş susţine un candidat PSD, n.r.). Nu este o compatibilitate. De altfel, nu ştiu ce s-a întâmplat cu domnul Grindeanu. Îmi aduc aminte că a făcut o declaraţie – cred că la începutul lunii iulie – când a spus: „Eu nu văd că noi am merge cu USR-ul împreună, nici să le susţinem noi candidatul, nici ei nouă”. A spus ceva de genul acesta, îl parafrazez din memorie. „Suntem electorat diferit”. Lupta, aici la Bucureşti, a fost PSD versus Dreapta, în general. Eu respect candidatura oricui de la PSD. Şi dacă e doamna Firea, şi dacă e domnul Băluţă. Sunt oameni cu care putem să discutăm pe argumente, să avem dezbateri publice. Asta e parte din frumuseţea democraţiei. Nu trebuie să scoatem pe nimeni la nicio masă verde. Nu trebuie să nu organizăm alegeri”, a spus el.

Drulă a declarat că liderul USR, Dominic Fritz şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, îşi doresc un candidat comun la alegerile din Bucureşti. El a reamintit că aceste partide au mai susţinut un candidat unic, câştigând alegerile pentru PMB în 2020. Cele două partide au o „apropiere naturală” în Bucureşti şi pot construi împreună, a mai afirmat Drulă.

„Văd această apropiere între PNL Bucureşti şi USR Bucureşti. Respect munca pe care o face domnul Ciprian Ciucu la Sectorul 6 şi îl simt ca pe un coleg de generaţie şi de idei şi cred că putem să construim ceva frumos pentru viitorul acestui oraş”, a opinat Drulă.