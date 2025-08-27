Grindenu, despre ipoteza că Nicușor Dan îl susține pe Drulă pentru Primăria Capitalei: Nu cred că a vrut dl președinte să tranșeze candidatura, cred că e mai interesat de proiectele Capitalei decât dacă e candidat Drulă, Ciucu sau Băluță / Despre varianta ca PNL și USR să aibă un candidat comun: Ar fi ultima stație pentru coaliție. Ce facem, gata coaliția, anticipate?

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că până în momentul de față coaliția politică PSD-PNL-USR-UDMR nu a fost capabilă să vină cu un plan pentru București, un plan strategic care să cuprindă proiecte dedicate oamenilor, nu preocupările de candidatură ale unora. „Dacă iar discutăm despre persoane și despre data alegerilor (propusă în noiembrie – n.red), care s-ar putea să nu fie cea mai fericita perioadă din perspectiva bucureștenilor…Cred că pentru oameni e mai importantă acum abordarea noastră, decât bătălia dintre diverși competitori din coaliție. Să vedem care este planul pentru București”, a comentat Grindeanu la Digi24, subliniind că în opinia sa indicat ar fi ca partidele să aibă o consultate chiar și cu președintele României, Nicușor Dan, chiar dacă poate părea neconstituțional.

„Consultarea trebuie să existe, informală, cum vreți, și cu președintele, pentru că el a fost primarul Capitalei. Vorbim de proiecte din București și cred că ar avea și dânsul ceva de spus, poate legat de proiectele care trebuie să continue…”, a adăugat Grindeanu.

Când i s-a atras atenția că Nicușor Dan a avut deja întâlnire cu deputatul USR Cătălin Drulă, care a anunțat oficial că vrea să candideze pentru Primăria Capitalei și a sugerat că are sprijinul președintelui României, Sorin Grindeanu a afirmat că el nu crede în această „poză” care e o „tranzacție electorală”. „Chestiuni din acestea eu le cataloghez tranzacții electorale. În felul acesta pot exista poze și cu alți competitori electorali. Eu nu cred că a vrut domnul președinte să tranșeze candidatura pentru Primăria Capitalei. Cred că președintele Nicușor Dan e mai interesat de proiectele din București, decât dacă e candidat Drulă, Ciucu sau Băluță”, a comentat Grindeanu.

Chestionat dacă PSD ar putea propune un candidat extern, Grindeanu a răspuns că nu este exclus dar că depinde de „proiecte, dincolo de persoane”.

Liderul PSD avertizează totodată că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea arunca în aer actuala coaliție politică de guvernare, sugerând că partidele nu și-ar dori să se rupă stabilitatea, și de exemplu, să se revină la alegeri anticipate, în contextul în care se vehiculează că USR ar vrea să aibă un candidat comun cu PNL, la Primăria Capitalei.

„Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR ar fi ultima stație pentru coaliție. Da, alegerile pentru Capitală sunt o haltă importantă care s-ar putea transforma într-o stație. Alegerile pentru Primăria București au vizibilitate mare, nu pot fi egale cu o campanie pentru primăria unei comune. Și atunci nu cred că trebuie să privim pe repede înainte. Noi vrem să continue coaliția pro-europeană, am mai spus-o, nu se termină lumea cu acest pachet doi de măsuri fiscale, mai ales că o condiționare a noastră a fost chiar și pentru un pachet 3. Am terminat cu aceste lucruri și acum ce facem, gata coaliția, anticipate? Dincolo de bătutul în picioare al unora care ar vrea poate să facă alegeri mâine, mai important e să existe un proiect pentru Capitală (…) Nu este corect să vorbim de date, despre persoane, dar să nu avem un plan pentru București, să nu știm ce să facem. Este un risc mare ca actuala coaliție să se șubrezească”, a comentat Sorin Grindeanu.

În opinia sa, coaliția trebuie să se concentreze pe un proiect care să fie acceptat de bucureșteni: „Să începem cu planul pentru București, cu lucrurile care trebuie făcute. Eu vorbesc aici de oameni, nu de ceea ce vrea PSD sau PNL și USR”.