VIDEO Donald Trump a părăsit Marea Britanie după o vizită oficială de două zile la Windsor / Vizita s-a încheiat fără anunţuri importante la nivel politic sau diplomatic

Preşedintele american a părăsit Regatul Unit la sfârşitul după-amiezii, după a doua sa vizită de stat în această ţară, marcată de o primire fastuoasă din partea regelui Charles al III-lea şi de discuţii cu Keir Starmer. Vizita s-a încheiat fără anunţuri importante la nivel politic sau diplomatic, relatează AFP, citată de News.ro.

Liderul republican a salutat jurnaliştii, dar nu a mai făcut declaraţii în timp ce se urca, împreună cu soţia sa Melania, la bordul Air Force One pe aeroportul Stansted, lângă Londra.

.@POTUS and @FLOTUS are officially wheels up from the UK — putting a wrap on their unprecedented second state visit to the country ???????????????????? pic.twitter.com/qhwPyIm40o
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 18, 2025

Donald Trump şi-a exprimat joi dezamăgirea faţă de Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, în conferinţa de presă cu premierul britanic Keir Starmer. Acesta din urmă a cerut „intensificarea presiunii” asupra preşedintelui rus.

Trump a recunoscut, de asemenea, că nu este de acord cu Keir Starmer în ceea ce priveşte recunoaşterea unui stat palestinian şi i-a cerut şefului guvernului britanic să oprească imigraţia ilegală, chiar dacă acest lucru ar însemna să apeleze la armată.

Preşedintele a lăudat în schimb „legătura indestructibilă” dintre Statele Unite şi Regatul Unit. „Vom fi întotdeauna prieteni”, a promis el în cadrul conferinţei de presă organizate la reşedinţa de la ţară a prim-ministrului Keir Starmer.

