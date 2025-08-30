VIDEO Derapaj al manelistului Tzancă Uraganu’: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie” / „Dacă îi dădeam un cuțit poate regretam” / Nicio reacție a moderatorului „Bursucu’” / Apel la plângeri la CNA

Manelistul Tzancă Uraganu a recunoscut, în cadrul unei emisiuni online, că a agresat femei cu care a avut relații. „Când o femeie țipă, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești”, a spus acesta. Declarația a fost semnalată pe rețeaua socială TikTok de influencerul Ilinca Urse, care le-a cerut urmăritorilor să facă sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), reproșând moderatorului lipsa de reacție.

Artistul, pe numele real Andrei Velcu, a făcut afirmațiile vorbind despre o fostă parteneră: „Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a mărturisit el în podcastul „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”, moderat de Adrian Cristea, cunoscut drept Bursucu’.

„Nu știu neapărat dacă regret că i-am dat o palmă. Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”, a precizat Tzancă, întrebat dacă regretă că a lovit-o pe fosta parteneră.

Întrebat apoi dacă se consideră violent, Tzancă Uraganu a răspuns: „Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. Sau… nu știu. Mai se întâmplă (sic!) o chestie de-asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”.

Videoclipul a strâns peste 115.000 de vizualizări pe YouTube și aproape 3.000 de aprecieri. Declarația, de la 01:09:00:

Declarațiile, netaxate

După cum semnalează și Ilinca Urse, moderatorul nu a avut nicio reacție la declarațiile manelistului. Într-un videoclip postat pe TikTok, aceasta a criticat lipsa de atitudine: „Nu este vorba doar de bărbații violenți în sine, ci și de cei din jurul lor. Ăsta cu care vorbește nu i-a zis nimic (…) nicio contrazicere, nimic. Un asemenea podcast are o echipă în spate. Nimeni nu s-a gândit: «bă, am adus un abuzator în emisiune, dar noi o să punem titlul la emisiune un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane». Nu un podcast cu un abuzator”.

Ilinca Urse, care a semnalat derapajul artistului, a pus la dispoziție și un link pentru plângeri online către CNA. „Este foarte simplu. Durează două minute. Pentru că asta este țara în care trăim, în care discursul ăsta este normalizat; iar noi, ca public, trebuie să fim super-vigilenți și să depunem noi plângeri”, a mai spus ea.

Reacții de la public

În comentariile la videoclip, mai mulți utilizatori au criticat atât limbajul invitatului, cât și lipsa de reacție a moderatorului.

„Nu este în regulă să normalizăm publicarea online a oamenilor care agresează femeile. Indiferent de cum este femeia. Nu e normal, domnule Bursuc”, a scris un internaut.

„Aici omul spune clar că lovește femeile din viața lui ca o practică normală și nu ai avut niciun comentariu”, a observat altcineva.

„Burscule, unde ți-e tricoul cu «Stop Violența» împotriva femeilor? Pentru acest invitat nu l-ai purtat. Interesant, dublu standard”, a notat un alt comentator.

