VIDEO Cum poți studia în ultimii 2 ani de liceu la unul dintre cele 18 colegii din întreaga lume/ Radu Popa, United World Colleges: „Când împarți camera cu oameni din alte țări, din culturi complet diferite, ți se lărgește foarte mult perspectiva”

Tot mai mulți tineri din România visează să studieze în străinătate. Nu doresc asta doar pentru un sistem educațional mai flexibil, ci și pentru oportunitatea de a cunoaște culturi noi. Pentru unii, această șansă apare mai devreme decât s-ar aștepta, prin programul United World Colleges (UWC). Acest program le permite sa studieze ultimii doi ani de liceu la unul dintre cele 18 colegii aflate pe patru continente diferite.

United World Colleges este o mișcare globală fondată în 1962 în Țara Galilor de către educatorul germano-britanic Kurt Hahn. Mişcarea a evoluat rapid pornind de la ideea exprimata de fondatorul sau: “Sarcina principală a educației este să asigure supraviețuirea acestor calități: curiozitate, un spirit neînvins, tenacitate, capacitatea de autodezvoltare și, mai presus de toate, compasiune”. De-a lungul a 60 de ani, peste 80.000 de elevi au absolvit UWC, reprezentând mai mult de 150 de țări. Începând cu 1994, UWC oferă și liceenilor români oportunitatea de a învăţa cum să interacţioneze în lumea reală, cu realităţi diferite. Mai mult de 120 de elevi din România au absolvit cu success unul dintre colegiile UWC.

ENTR a discutat cu Radu Popa, reprezentant al Comitetului Național Român al United World Colleges si absolvent al Li Po Chun United World College, despre ce înseamnă acest program pentru elevii români, cum se poate aplica și ce impact are experiența asupra absolvenților.

Ce este programul și cum funcționează procesul de aplicare

Cei care ajung în acest program vor studia Bacalaureatul Internațional, „un sistem riguros, recunoscut la nivel internațional și care te ajută ulterior să studiezi la universități de prestigiu in toata lumea”, după cum explică Radu Popa. Programul include mult mai mult decât partea academică: fiecare elev trebuie „să facă o activitate de creativitate, o activitate de voluntariat și o activitate în natură sau sa practice un sport”. Prin această combinație, spune el, „la o vârstă fragedă devii o persoană mult mai robustă și știi să ai un echilibru între partea academică și experiența personală”.

Programul se adresează elevilor cu vârste între 16 și 18 de ani, cu cetățenie română, înscriși în clasa a X-a sau a XI-a si care demonstrează „abilități de conducere, potențial academic și un angajament puternic față de valorile UWC”.

Procesul de aplicare este, potrivit lui Radu Popa, relativ simplu și accesibil. Candidații completează un formular care conține cinci întrebări scurte despre ei și două eseuri prin care explică motivele pentru care își doresc să urmeze unul dintre colegiile UWC. Dosarul este completat cu foaia matricolă și două recomandări, una din partea unui profesor și a doua de la o persoană care îi cunoaște prin prisma activităților extrașcolare. „Elevii care vor să aplice trebuie să demonstreze excelență academică, dorința de a învăța într-un mediu divers și abilități de leadership și colaborare”.

De ce să aplici la un astfel de program?

Elevii au o experiență academică și umană diferită, care combină învățarea cu viața într-o comunitate internațională. „Ceea ce contează cel mai mult este experiența de a trăi și a învăța împreună cu oameni din toate colțurile lumii. Îți dă o perspectivă globală, dar te și ancorează în valorile tale”, spune Popa.

Costuri și sprijin financiar

În ceea ce privește costurile, majoritatea elevilor selectați de Comitetul Național primesc burse, de cele mai multe ori integrale. „În momentul în care studentul ajunge în campus, toate costurile legate de școlarizare, cazare și mâncare sunt acoperite”, spune Radu Popa. „Mai rămân doar cheltuielile de zbor și, uneori, excursiile din timpul anului, dar și acestea pot fi acoperite în cazuri excepționale. Ceea ce contează este că facem o analiză individuală a situației fiecărui candidat, astfel încât situatia lor financiara sa nu fie un impediment în a deveni un student la UWC.”

Ce impact are programul asupra modului în care tinerii văd lumea? „Trăim într-o mică bulă a internetului, unde vedem o versiune foarte mica a lumii”, spune Popa. „Când ajungi într-un colegiu UWC și împarți camera cu oameni din alte țări, din culturi complet diferite, ți se lărgește foarte mult perspectiva. Ca absolvent UWC, pot să spun că sunt o persoană mult mai deschisa si cu o viziune mai bogată asupra lumii”.

Elevii interesați pot aplica pentru procesul de selecție pana pe 15 ianuarie 2026 prin Comitetul National Roman United World Colleges. Aici găsiti toate detaliile despre cerințe, termene și bursele disponibile.