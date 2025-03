VIDEO Cor de huiduieli împotriva lui JD Vance la un concert de muzică clasică din Washington

JD Vance, vicepreședintele SUA, a fost huiduit de public în timp ce își ocupa locul la un concert al Orchestrei Simfonice Naționale la Kennedy Center din Washington, joi seara, transmite The Guardian.

În timp ce anunțurile obișnuite dinaintea concertului începeau, vicepreședintele a intrat în lojă. În acel moment, în sală au început huiduielile, în timp ce Vance și soția sa, Usha, își ocupau locurile.

Un protest politic atât de vocal este un eveniment foarte neobișnuit în lumea în mod normal politicoasă și reținută a muzicii clasice.

Vance a zâmbit și a salutat mulțimea.

Membrii publicului au fost supuși unui control de securitate complet din partea Serviciului Secret în momentul în care coloana lui Vance a sosit la centrul național al artelor spectacolului din SUA, întârziind începerea concertului cu 25 de minute.

Boos for JD Vance as he enters tonight’s concert at the Kennedy Center pic.twitter.com/IWTsJUWjCR

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) March 13, 2025