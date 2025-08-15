VIDEO Un cardinal italian a citit numele a 12.000 de copii palestinieni și israelieni, morți în urma războiului din Gaza: „Fiecare copil este nevinovat” / Slujba a fost ținută într-o biserică în care 216 copii au fost uciși de naziști în al Doilea Război Mondial

O litanie dureroasă a fost susținută de cardinalul și președintele Conferinței Episcopale Italiene, Matteo Zuppi, în fața bisericii din Casaglia, în Monte Sole, relatează Curierul Italiei, care citează presa din peninsulă.

Locul nu e ales întâmplător. Biserica a fost teatrul unuia dintre cele mai feroce masacre de civili din al Doilea Război Mondial. În 1944, 770 de persoane au fost ucise de naziști, aici. Dintre acestea, 216 au fost copii.



El a rostit în slujbă numele copiilor palestinieni și israelieni uciși, 12.000, până la 15 iulie.

„Fiecare nume al unui copil ucis este o rugăminte către Dumnezeu, dar și către omenire, să ne lăsăm atinși de nedreptate”, spune Zuppi, „Nu există clasare în durere, a spus-o mama unuia dintre ostaticii isrealieni. În acest loc în care templul lui Dumnezeu, care este fiecare persoană, a fost profanat, auzim astăzi strigătul atâtor frați și surori care strigă din toate colțurile lumii. Acesta este un loc al întunericului și al luminii vieții care nu se sfârșește. Aici auzim clar judecata lui Dumnezeu asupra vieților noastre judecata de care avem nevoie”, a spus cardinalul.

„Există două întrebări”, a continuat Zuppi, „cu care trebuie să ne confruntăm, și depinde de noi să găsim răspunsul: unde este fratele tău, Abel? Dumnezeu îl păzește pe Abel, dar cum rămâne cu noi?

A doua întrebare este ce ai făcut? Care înseamnă ce ai făcut, dar și ce nu ai făcut, deci unde ești și unde îți este inima?

Ne aflăm aici cu atâta durere în inimă pentru a coborî în abis, pentru a înțelege responsabilitatea și a cere ca niciun alt om nevinovat să nu își mai piardă viața.

Eliberați-ne de superficialitatea insolentă, de polarizările ignorante. Eliberați-ne de lașitatea vinovată a urii din cuvinte de răzbunare.

Fiecare copil este nevinovat, copiii ucigașilor nu sunt ucigași, sunt copii”, a conchis arhiepiscopul.

Apoi s-a lăsat tăcerea la Monte Sole. A fost spartă doar de rostirea numelui copiilor și a vârstei lor. Ca niște lovituri, printre lacrimile călugărițelor, călugărilor și ale atâtor oameni obișnuiți, relatează jurnaliștii italieni.

Biserica din Casaglia este un loc încărcat de semnificații simbolice: în septembrie 1944, locuitorii din zonă, aproape toți femei și copii, care au fost uciși ulterior de naziști-fasciști, s-au adunat acolo, în biserică și în cimitirul adiacent.

Numele victimelor citite de cardinal, copii cu vârste cuprinse între zero și doisprezece ani au fost preluate de pe liste oficiale.

„Victimele israeliene sunt în număr de 16, identificate printr-un document textual furnizat de guvern, cu fotografii și povești.

Victimele palestiniene sunt în număr de aproximativ 12.000, cuprinse într-o listă cu vârsta, numele lor. Aceasta a fost furnizată de Ministerul Sănătății din Gaza și relatată de Washington Pos,t în ordinea vârstei”, precizează preotul.

Luând în considerare și minorii între 12 și 17 ani, numele se ridică la 18.000.