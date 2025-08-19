Nicușor Dan, după întâlnirea Coaliției de Voință: „Optimiștii cred că ne apropiem de pace. Pesimiști, printre care și eu, cred că Rusia nu-și dorește pacea. Trebuie să continuăm să fim pregătiți cu sancțiuni și cu ajutorarea în paralel a Ucrainei”

Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj după participarea la cea de-a treia întâlnire a Coaliției pentru Voință, în care își arată pesimismul față de dorința Rusiei de a opri războiul în Ucraina.

„Optimiștii cred că ne apropiem de pace. Pesimiști, printre care și eu, cred că Rusia nu-și dorește pacea. Trebuie să continuăm să fim pregătiți cu sancțiuni și cu ajutorarea în paralel a Ucrainei”, a transmis președintele României, marți seara, într-un clip postat pe Facebook.

„Astăzi, la videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, am subliniat că pacea în Ucraina trebuie să fie justă și durabilă. România continuă să încurajeze sancțiunile împotriva Rusiei și să sprijine garanțiile ferme de securitate pentru Ucraina, prin cooperarea strânsă Europa – SUA”, a mai scris șeful statului.

„Am participat la întâlnirea Coaliției de Voință. După cum știți, e a trei în ultimele zile. Una a fost înainte de întâlnirea din Alaska, una a fost după întâlnirea din Alaska, înaintea întâlnirii de la Washington și aceasta este a treia, după întâlnirea de la Washington. Concluziile sunt: Europa rămâne unită, Statele Unite continuă să fie implicate în soluționarea războiului din Ucraina. Ne apropiem de acea întâlnire în trei: Statele Unite, Rusia, Ucraina, precedată de o întâlnire Ucraina-Rusia, și aici e o paletă de opinii de la optimism la pesimism. Optimiștii cred că ne apropiem de pace sau cel puțin de încetarea focului. Pesimiști, printre care și eu, cred că Rusia nu-și dorește pacea în momentul acesta și atunci trebuie să continuăm să fim pregătiți cu sancțiuni și cu ajutorarea în paralel a Ucrainei pentru a convinge Rusia ca în cele din urmă să fie de acord cu pacea”, este mesajul transmis de Nicușor Dan.