Un cetăţean rus, acuzat în Germania că a planificat un atac asupra ambasadei Israelului din Berlin

Procurorii germani au anunţat miercuri că au acuzat un cetăţean rus pe care îl suspectează că a plănuit un atac asupra ambasadei Israelului la Berlin şi că a încercat să se alăture organizaţiei militante Stat Islamic, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Ei cred că acuzatul, identificat doar ca Akhmad E., a obţinut instrucţiuni de pe internet despre cum să fabrice explozibili, dar planul a eşuat, deoarece acesta nu a putut obţine componentele de care avea nevoie.

„De la începutul lunii februarie, el a plănuit să comită un atac în Germania, de exemplu asupra ambasadei Israelului la Berlin”, au declarat procurorii federali într-un comunicat.

Bărbatul se află în arest de la reţinerea sa pe aeroportul din Berlin, în februarie. Procurorii suspectează că el se afla în drum spre Pakistan pentru antrenament militar cu SI şi că a finanţat călătoria vânzând smartphone-uri scumpe pe care le-a obţinut prin abonamente de telefonie mobilă.

De asemenea, el este acuzat că a tradus propagandă în rusă şi cecenă pentru Statul Islamic, se arată în comunicat.

Procurorii l-au acuzat pe 7 august de pregătirea şi incitarea la comiterea unui act grav de violenţă care pune în pericol statul şi, ca minor, de încercarea de a se alătura unui grup terorist în străinătate.