Percheziţii într-o localitate din județul Mureș într-un dosar penal pentru nerestituirea tabletelor primite în programul „Şcoala de acasă”

Poliţiştii au efectuat, miercuri, 16 percheziţii domiciliare în comuna Band din judeţul Mureş, într-un dosar pentru pentru „abuz de încredere”, la persoane care au refuzat să restituie tabletele şi dispozitivele primite în programul „Şcoala de acasă”.

„La data de 20 august a.c., poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Band, sub supraveghere Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, au pus în aplicare 16 mandate de percheziţie domiciliară, în comuna Band, în cadrul mai multor dosare penale privind săvârşirea infracţiunii de ‘abuz de încredere’. Conform cercetărilor, mai multe persoane din comuna Band au beneficiat, pe baza unor contracte de comodat încheiate cu o unitate de învăţământ, de dispozitive electronice cu acces la internet, distribuite prin programul naţional ‘Şcoala de acasă’. Ulterior, persoanele în cauză nu au restituit bunurile conform prevederilor legale, fiind creat astfel un prejudiciu estimat la aproximativ 16.620 de lei. În urma activităţilor, au fost recuperate o parte dintre dispozitivele electronice, precum şi contravaloarea acestora. De asemenea, 16 persoane au fost conduse cu mandate de aducere la sediul unităţii de poliţie pentru audieri şi continuarea cercetărilor’, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Potrivit IPJ Mureş, activităţile au beneficiat de sprijinul Poliţiei municipiului Târgu Mureş, Secţiilor Rurale Râciu, Ungheni, Miercurea Nirajului, Serviciului Criminalistic şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş.

„Facem precizarea că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii şi strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, iar pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, se mai menţionează în comunicat.