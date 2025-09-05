VIDEO Armata Israelului a distrus un bloc turn din Gaza City, afirmând că acesta adăpostea infrastructuri militare Hamas

G4Media.ro
Armata israeliană a confirmat că a lovit vineri un bloc turn din orașul Gaza, în urma informațiilor difuzate de mass-media din Gaza potrivit cărora turnul Al-Mushtaha a fost lovit de trei ori și distrus, scrie Times of Israel.

Potrivit armatei, clădirea era utilizată de Hamas ca infrastructură operațională, inclusiv facilitățile subterane de sub turn, care erau folosite pentru planificarea atacurilor, organizarea ambuscade împotriva forțelor IDF și asigurarea rutelor de evacuare pentru teroriști.

 

IDF afirmă că a luat măsuri înainte de atac pentru a reduce pagubele civile, inclusiv emiterea de avertismente, utilizarea de muniții de precizie, efectuarea de supraveghere aeriană și utilizarea de informații suplimentare.

Nu este clar dacă au existat victime.

Anterior atacului, IDF a anunțat că în zilele următoare va efectua atacuri țintite împotriva blocurilor turn din orașul Gaza, acuzând Hamas că le-a transformat în infrastructură militară, confirmând comentariile anterioare ale ministrului apărării Israel Katz.

Potrivit anunțului armatei, serviciile de informații au dezvăluit că Hamas a amplasat poziții de lunetiști și antitanc, sisteme de supraveghere, centre de comandă și control și posturi de observație în interiorul clădirilor rezidențiale, plantând în același timp explozibili în apropiere pentru a prinde în ambuscadă forțele israeliene. În plus, se spune că tunelurile grupului terorist se află sub și în jurul acestor clădiri.

IDF afirmă că aceste locații reprezintă o amenințare directă pentru trupele sale, pe măsură ce operațiunile din orașul Gaza se extind, și, prin urmare, vor fi lovite în curând.

Armata subliniază că va emite avertismente și va recurge la atacuri de precizie pentru a reduce riscul pentru civili, acuzând din nou Hamas că folosește populația civilă din Gaza ca scuturi umane.

Confirmarea vine după declarația făcută astăzi de Katz, potrivit căreia „porțile iadului” din Gaza se deschid, semnalând că campania de cucerire a orașului Gaza intră într-o nouă fază.

Ieri, purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat că forțele israeliene controlează în prezent aproximativ 40% din oraș și intenționează să avanseze în zilele următoare, ca parte a unui plan mai amplu de preluare a controlului total.

