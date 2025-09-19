G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti în…

America Latina, America de Sud, Venezuela, Columbia, Peru, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile
Sursa foto: G4Media.ro

Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti în contextul tensiunilor cu SUA / Pe o insulă se desfășoară exerciţiile denumite „Caraibele Suverane 200”

Articole19 Sep 0 comentarii

Venezuela a lansat trei zile de exerciţii militare şi şi-a expus avioanele de vânătoare construite în Rusia, într-o demonstraţie de forţă îndreptată împotriva SUA, pe fondul tensiunilor crescânde legate de desfăşurarea de nave de război americane în Caraibe, transmite News.ro, care citează CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Peste 2.500 de soldaţi au fost mobilizaţi pe insula caraibiană La Orchila, aparţinând Venezuelei, pentru exerciţiile denumite „Caraibele Suverane 200”, care vor include manevre aeriene, navale şi terestre.
 

Douăsprezece nave de război de diverse clase şi tipuri, 22 de aeronave şi aproximativ 20 de ambarcaţiuni vor participa, a declarat ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino, la postul de stat VTV.
 

Declaraţiile sale au fost însoţite de o transmisiune care a arătat ambarcaţiuni amfibie şi trupe debarcând pe o plajă, în timp ce nave de război navigau în largul insulei şi avioane de luptă survolau marea.
 

Separat, Venezuela şi-a expus şi multe dintre avioanele de vânătoare fabricate în Rusia, echipate cu rachete anti-navă.
 

Padrino a descris exerciţiile, care au început miercuri, ca făcând parte din răspunsul Venezuelei la desfăşurarea navelor de război americane în regiune.
 

Washingtonul insistă că aceste nave – care includ trei distrugătoare din clasa Arleigh Burke, crucişătorul Lake Erie, nava de asalt amfibie USS Iwo Jima şi un submarin cu propulsie nucleară – au o misiune de combatere a traficului de droguri, însă preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a susţinut că desfăşurarea are drept scop schimbarea regimului.
 

Statele Unite l-au acuzat anterior pe Maduro de implicare în traficul de droguri şi au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul său.
 

Exerciţiile au fost lansate la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că SUA au lovit în total trei ambarcaţiuni în Caraibe, susţinând că acestea transportau droguri din Venezuela.
 

SUA au afirmat că au lovit prima ambarcaţiune – presupus legată de banda venezueleană Tren de Aragua – pe 2 septembrie, ucigând 11 persoane. Luni, Trump a anunţat o a doua lovitură împotriva unor aşa-zişi „narcoterorişti”, despre care administraţia a spus că a ucis trei persoane.
 

Apoi, marţi, Trump le-a spus reporterilor: „De fapt, am doborât trei ambarcaţiuni, nu două. Dar voi aţi văzut doar două”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Congresmeni democraţi vor propune o lege pentru a proteja libertatea de exprimare în faţa lui Donald Trump

Articole19 Sep • 44 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Donald Trump a părăsit Marea Britanie după o vizită oficială de două zile la Windsor / Vizita s-a încheiat fără anunţuri importante la nivel politic sau diplomatic

Articole18 Sep • 438 vizualizări
0 comentarii

Venezuela demarează exerciţii militare pe o insulă din Caraibe în plină criză cu SUA

Articole18 Sep • 187 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.