Venezuela continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţării” americane / Maduro a convocat sâmbătă dimineaţă exerciţii de protecţie civilă

Exerciţii programate ale protecţiei civile sâmbătă, anunţarea pregătirii unei stări de urgenţă: puterea venezueleană continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţărilor” Washingtonului şi a navelor sale de război din Caraibe, o desfăşurare susţinută, vineri, la tribuna ONU de micul vecin al Venezuelei, Trinidad şi Tobago, transmite News.ro.

Statele Unite au desfăşurat în urmă cu aproape o lună opt nave şi un submarin în Marea Caraibelor şi au afirmat că cel puţin trei ambarcaţiuni ale unor presupuşi traficanţi de droguri provenind din Venezuela au fost distruse, ucigând 14 persoane, relatează AFP.

Statele Unite au refuzat invitaţia la dialog a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe care îl acuză că se află la conducerea unui cartel de trafic de droguri, în ciuda negărilor lui Maduro, care susţine că Washingtonul încearcă să-l înlăture de la putere şi să pună mâna pe petrolul venezuelean.

Vineri, Kamla Persad-Bissessar, prim-ministrul Trinidadului şi Tobago, arhipelag situat la aproximativ zece kilometri de coastele venezuelene, a susţinut din nou desfăşurarea trupelor americane, de data aceasta în cadrul Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

„Trinidad şi Tobago este deosebit de recunoscător pentru prezenţa militară americană în sudul Caraibelor”, a spus ea, criticând „cartelurile de droguri malefice” responsabile de „distrugerea societăţii”.

NBC: „Atacuri în pregătire”

Marţi, preşedintele columbian Gustavo Petro, ostil faţă de această desfăşurare, a cerut în aceeaşi tribună a ONU să se iniţieze o „procedură penală” împotriva lui Donald Trump după atacurile asupra navelor care transportau presupuse droguri.

Vineri, NBC News a asigurat că a primit confirmarea că „responsabilii militari americani elaborează opţiuni pentru a viza traficanţii de droguri din Venezuela”.

„Atacurile în interiorul graniţelor acestei ţări ar putea începe în câteva săptămâni”, au indicat patru surse pentru NBC News (…) aceste atacuri în interiorul Venezuelei ar reprezenta o nouă escaladare a campaniei militare a administraţiei Trump împotriva Venezuelei şi a lui Nicolas Maduro, potrivit mass-media americană.

În Venezuela, Maduro a convocat sâmbătă dimineaţă exerciţii de protecţie civilă pentru „pregătirea populaţiei în faţa dezastrelor naturale sau a oricărui conflict armat care ar putea apărea”.

Apelul vine după cutremurele puternice fără victime care au avut loc miercuri şi joi, dar şi după mai multe acţiuni de mobilizare a populaţiei din ultimele săptămâni: înrolarea în Militia (un corp militar format din civili), exerciţii în cazărmi, instruire militară în cartiere.

Marţi, în timpul uneia dintre numeroasele sale alocuţiuni televizate, Maduro a arătat o plic roşu pe care era scris: „Decret prin care se declară starea de urgenţă pe întreg teritoriul naţional”.

Deocamdată, el nu a explicat ce măsuri intenţionează să aplice, dar organizaţiile de apărare a drepturilor omului au declarat pentru AFP că se tem de o restricţionare a libertăţilor, cum ar fi cea de întrunire.

„O lege organică va reglementa stările de excepţie şi va stabili măsurile care pot fi adoptate”, conform articolului 338 din Constituţie, care precizează că „se poate decreta starea de urgenţă internă sau externă în cazul unui conflict intern sau extern care pune în pericol grav securitatea naţiunii”.

Vineri, Venezuela a primit sprijinul unuia dintre aliaţii săi fideli, Nicaragua lui Daniel Ortega, care a „condamnat” din nou intervenţia americană.

Venezuela este „ţara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume (…) şi asta urmăresc liderii nord-americani, capitalul nord-american: să pună mâna pe petrolul venezuelean”, a afirmat Ortega.