Vânt de schimbare la RedBull? Verstappen: „Nu prea mă gândesc la 2026”

Despre viitorul lui Max Verstappen în Formula 1 s-a discutat mult în ultimele luni, de campionul mondial en-titre interesându-se cel mai intens Mercedes și Aston Martin. Întrebat înainte de etapa din acest weekend din Austria despre contractul cu RedBull și dacă va rămâne și anul viitor la echipa condusă de Christian Horner, olandezul nu a clarificat în niciun fel situația.

Contractul dintre Verstappen și RedBull expiră în 2028, dar faptul că echipa nu reușește să-i ofere (cel puțin până acum) un monopost cu ajutorul căruia să se lupte de la egal la egal cu McLaren îl poate face pe pilotul olandez să activeze o clauză de performanță care-i permite să plece înainte de încheierea înțelegerii.

Anul 2026 va fi unul extrem de important în Marele Circ, multe schimbări de regulament urmând să fie introduse.

Cu toate că pe hârtie Max are un contract cu RedBull, olandezul este intens curtat de rivalele Mercedes și Aston Martin.

George Russell (actualul lider al celor de la Mercedes F1 AMG) a lăsat să se înțeleagă faptul că întârzierea prelungirii contractului său ar putea avea legătură directă cu unele negocieri purtate în paralele de Toto Wolff cu Verstappen.

Jurnaliștii l-au chestionat pe Max pe marginea acestui subiect delicat, iar pilotul campion mondial a oferit un răspuns evaziv, care a alimentat zvonurile existente deja de ceva timp în paddock.

„Am mai avut această întrebare și înainte în viața mea. Nu cred că trebuie să vorbim despre asta. Nu știu, vreți să repet ce am spus anul trecut? Nu știu. Este același răspuns”, s-a rezumat să spună Verstappen, citat de racingnews365.com.

Nemulțumiți de răspunsul oferit de Max, jurnaliștii au insistat.

„Nici nu-mi amintesc ce am spus anul trecut, serios. Dar, din nou, nu prea mă gândesc la asta (n.r. la sezonul 2026). Eu doar pilotez bine, încerc să împing performanța, iar apoi ne concentrăm pe anul viitor”, transmite Verstappen.

În altă ordine de idei, Max laudă munca pe care RedBull o face în legătură cu sezonul 2026, chiar dacă nu știe dacă anul viitor îl va mai găsi îmbrăcat în combinezonul echipei din Milton Keynes.

„Cred că echipele se concentrează deja pe 2026, a fost deja planificat de ceva timp acest aspect, pașii care vor veni, dar, în același timp, 2026 este o mare oportunitate de a face lucrurile bine.

Din ceea ce am văzut, din ceea ce am auzit, a fost abordarea corectă din partea echipei”, este de părere Verstappen, fără să se introducă în vreun fel în discuția pentru 2026.

Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al RedBull, a prezentat detalii despre dezvoltarea monopostului din 2026, dar tocmai cea mai importantă piesă din puzzle poate lipsi: Max Verstappen.

Declarația olandezului le dă speranțe rivalilor de la Mercedes, Toto Wolff precizând în mai multe rânduri că este interesat de serviciile lui Verstappen.

