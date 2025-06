RedBull respinge ideea conform căreia Mercedes e favorită în 2026: „Motorul e mai mic decât cel din mașina de tuns iarba”

Sezonul 2026 din Formula 1 va fi unul al provocărilor de toate felurile pentru toate echipele implicate în fenomen, iar asta pentru că regulamentul va suferi modificări drastice. Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al RedBull, respinge speculațiile din padock care vorbesc despre faptul că Mercedes ar fi marea favorită a noilor reguli de anul viitor din Marele Circ.

Într-un interviu pentru Kleine Zeitung, Marko precizează că nu are cum să ia în considerare informațiile care vorbesc despre Mercedes ca despre o mare favorită în 2026, în condițiile în care nu este la curent cu progresele făcute de echipele din F1 în direcția participării în noul sezon competițional.

Mai mult decât atât, Marko a avut timp și de o ironie la adresa rivalilor din Brackley: „S-a tot declarat că Mercedes e favorită, dar nu există nicio dovadă în acest sens.

Numai dezvoltarea motorului cu combustie este incredibilă. Motorul este mai mic decât cel din mașina mea de tuns iarba”, transmite Marko.

Oficialul RedBull sugerează că dezvoltarea e într-un stadiu incipient sau superficial și că în niciun caz nu se poate vorbi de o favorită certă pentru sezonul 2026 din F1.

În 2026, RedBull va concura pentru prima dată în istorie cu propriul motor, unul care va fi realizat în colaborare cu Ford.

Echipa condusă de Christian Horner va renunța la unitățile Honda, după ani buni de colaborarea cu producătorul nipon.

Marko spune că bateria și combustibilul vor fi zone-cheie în sezonul 2026 al Formulei 1.

Noile reglementări vor pune un accent important pe partea electrică (va reprezenta 50% din puterea motorului), iar RedBull va debuta în sezon cu o soluție convențională de baterie, dar va investi intens în dezvoltarea acesteia pe parcurs.

Helmut Marko subliniază că nu subestimează în niciun fel Mercedes, dar că în acest moment nu se poate vorbi sub nicio formă de vreo favorită pentru 2026.

Contextul tehnic va fi unul total diferit față de ceea ce există momentan în Marele Circ: motorizări revoluționare și componente hibride complexe.

