Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din…

Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din ultimii ani

Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental norvegian – prima iniţiativă de acest fel din 2021 încoace, a anunţat vineri ministrul Energiei, Terje Aasland, transmite Reuters, transmite News.ro.

”Norvegia va rămâne un furnizor de lungă durată de petrol şi gaze pentru Europa, iar platoul continental va continua să genereze valoare şi locuri de muncă pentru ţara noastră”, a declarat Aasland, membru al Partidului Muncii, într-un comunicat. Nu este clar deocamdată când vor fi acordate efectiv licenţele.

În 2021, guvernul norvegian a convenit cu un partid de stânga mai mic asupra unei moratoriu de patru ani pentru explorarea frontierelor neatinse, permiţând doar licenţe în apropierea zăcămintelor existente. În schimb, a obţinut sprijin parlamentar pentru politicile sale energetice.

Guvernul minoritar condus de Partidul Muncii se află în prezent într-o competiţie strânsă cu partidele de centru-dreapta în sondajele de opinie, înaintea alegerilor parlamentare din 8 septembrie.

Norvegia produce aproximativ 4 milioane de barili echivalent petrol pe zi, jumătate în gaze naturale, iar restul în ţiţei şi alte lichide. În 2024, 60% din veniturile din exporturi au provenit din sectorul energetic. Totuşi, multe dintre zăcăminte sunt îmbătrânite, iar producţia este prognozată să scadă începând cu anii 2030, dacă nu sunt făcute noi descoperiri. Industria petrolieră şi de gaze angajează direct şi indirect circa 10% din forţa de muncă din sectorul privat.

”Dacă vrem să ne respectăm angajamentele, trebuie să găsim noi resurse. Iar pentru a găsi, trebuie să explorăm”, a adăugat Aasland.

