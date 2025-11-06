G4Media.ro
S-au încheiat lucrările la cel mai mare terminal regional din România, Aeroportul…

S-au încheiat lucrările la cel mai mare terminal regional din România, Aeroportul Craiova / ”Va oferi servicii pentru un bazin de captare de aproximativ 4,5 milioane de locuitori, din România, Bulgaria și Serbia”

Lucrările de extindere a Aeroportului Internaţional Craiova s-au încheiat şi, până la finalul acestui an, noua clădire şi infrastructura aeroportuară construite urmează să fie operaţionalizate, a anunţat, astăzi, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

”La sfârşitul lunii iulie, am fost pe şantierul noului terminal, care s-a construit la Craiova, iar lucrările erau în plină desfăşurare. La trei luni distanţă, am fost din nou şi am văzut cum arată finalizat cel mai mare terminal regional din România, construit de la zero. Spaţios şi modern, noul aeroport va oferi servicii pentru un bazin de captare de aproximativ 4,5 milioane de locuitori, atât din România, cât şi din Bulgaria sau Serbia”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că infrastructura aeroportuară din România s-a modernizat cu fonduri europene, fonduri guvernamentale şi fonduri locale, ca parte a strategiei de a răspunde trendului de creştere rapidă a adresabilităţii pasagerilor către transportul aerian, dar şi pentru a asigura servicii militare sau medicale la cele mai înalte standarde, informează Agerpres.

