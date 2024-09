Aeroportul Brașov va depune până la sfârșitul anului dosarul pentru ajutorul de la Comisia Europeană / ”Aeroportul va fi, până în 2027, printre primele cinci aeroporturi din România”

Discuțiile pentru ajutorul de stat la Aeroportul Brașov se află pe ultima sută de metri, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Pentru acordarea de ajutor de stat, Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav are nevoie de un „istoric bun de funcţionare”. În acest sens va fi întocmită documentația care va fi depusă la Comisia Europeană. Termenul final pentru depunerea notificării este 15 decembrie.

„S-a discutat foarte practic şi pragmatic despre notificarea care va fi depusă, până la sfârşitul anului, la Comisia Europeană. A implicat termene, investiţii, număr de curse, destinaţii etc. Rămânem optimişti că Aeroportul Braşov va fi, până în 2027, printre primele cinci aeroporturi din România şi sunt convins că CE va fi mulţumită, va vedea că avem deja un istoric bun”, spune președintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică.

Administrația județeană consideră că acești peste 200.000 de pasageri care au trecut deja pragul aeroportului, de la deschidere până în prezent, vor fi luați în calcul la „istoricul bun”.

Obiectivul este ca, până în 2027, numărul acestora să depășească 700.000, astfel încât aeroportul să se poată autofinanța fără alt ajutor din partea administrației.

În plus, este așteptată o confirmare oficială din partea NATO că aeroportul este un obiectiv strategic, mai spune Todorică Șerban.

„Este o certitudine, se va întâmpla în viitorul foarte apropiat ca NATO și unitatea militară de la Cincu să se instaleze definitiv la acest aeroport. Se va anunța oficial acest aspect. După cum bine se știe, nave militare aterizează/decolează de pe Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav, cu soldați și cu echipamente militare”, precizează președintele CJ Brașov.