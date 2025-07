BEACH, PLEASE! introduce The Safe Zone – un nou model de prevenție și sprijin psihologic pentru tinerii din festivaluri, în parteneriat cu ANPCDDA și Asociația Caravana cu Medici

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Costinești, 7 iulie 2025 – La cea de-a patra ediție, cel mai mare festival de muzică din Europa și singurul de pe litoralul românesc, BEACH, PLEASE!, lansează în premieră în România proiectul The Safe Zone, o inițiativă comună a Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și Asociației Caravana cu Medici.

The Safe Zone este un spațiu interactiv, dedicat prevenției, sprijinului psihologic și informării, creat special pentru participanții la marile festivaluri de muzică. Scopul proiectului este de a reduce riscurile asociate consumului de substanțe psihoactive și de a promova un comportament responsabil, într-un cadru accesibil, prietenos și adaptat publicului tânăr.

„Ne bucurăm să fim parteneri cu Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și Asociația Caravana cu Medici, având în vedere că beneficiarii acestui proiect sunt tinerii care au nevoie de informații, dar și de ajutor și de empatie. Noi înțelegem foarte bine acest public și credem că este de bun augur să ne adresăm lor nu cu judecată, ci cu grijă, răbdare și soluții reale. The Safe Zone este, pentru noi, un spațiu în care prevenția are voce calmă, iar siguranța se construiește cu respect”, a declarat Selly (Andrei Șelaru), co-organizator Beach, Please!

În cadrul The Safe Zone, participanții vor găsi:

puncte de hidratare și resurse de prevenție,

materiale de informare despre consumul de substanțe și efectele asociate,

spațiu de consiliere și prim ajutor psihologic,

activități educaționale și recreative, adaptate limbajului și nevoilor tinerilor.

„Este o abordare umană și empatică, aliniată standardelor europene de reducere a riscurilor. Prevenția nu înseamnă doar reguli, ci mai ales dialog, încredere și sprijin în momente-cheie.” – a declarat Rareș-Petru Achiriloaie, președinte ANPCDDA.

„Ne bucurăm să fim parte dintr-un proiect care pune tinerii și sănătatea lor în centru. Vom fi aici, în fiecare zi, cu echipe de medici și voluntari, gata să asculte, să ajute și să ofere sprijin.” – Vlad Berbecar, Caravana cu Medici.

BEACH, PLEASE! 2025 în cifre:

Ediția din acest an se desfășoară în perioada 9–13 iulie 2025, în Costinești, pe o suprafață de 21 de hectare. Organizatorii estimează un trafic total de peste 500,000 pe perioada festivalului, cu un vârf de 150.000 zilele de weekend, ceea ce înseamnă practic un oraș construit temporar pentru o experiență muzicală completă. Aproximativ 70% dintre participanții de anul acesta au vârste între 18 și 25 de ani, motiv pentru care The Safe Zone este cu atât mai relevant și necesar.

Festivalul aduce pe scenă peste 200 de artiști, din România, Europa și SUA. Siguranța publicului este asigurată printr-un efort logistic major, care include:

800 de agenți de securitate,

2 spitale mobile, 6 ambulanțe, 150 de cadre medicale și voluntari,

o rețea de 100 de camere video și un dispecerat central de monitorizare,

toate structurile statului relevante (Poliția, Jandarmeria, ISU, SRI, ANPCDA, ANITP etc.)

The Safe Zone completează aceste măsuri cu o abordare preventivă și educațională, aliniind România la cele mai bune practici europene privind sănătatea publică în contexte recreaționale.