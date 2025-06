McLaren vrea să-și extindă dominația dincolo de lumea Formulei 1

Zak Brown, CEO-ul McLaren Racing, a precizat că Oscar Piastri și Lando Norris sunt foarte interesați de o participare în legendara cursă de 24 de ore de la Le Mans.

În acest sens, McLaren pregătește intrarea oficială în Campionatul Mondial de Anduranță (WEC) din 2027, iar proiectul Hypercar al echipei începe să prindă contur.

Echipa United Autosports este partener al McLaren pentru programul de anduranță, iar Zak Brown este cel care-i conduce destinele. În acest caz, legătura celor de la McLaren cu o participare în WEC este una directă.

Într-o conferință de presă, Brown a explicat că planurile pentru participarea la Le Mans nu implică în acest moment o integrare în regim full-time a piloților din Formula 1.

„Am vorbit cu amândoi despre Le Mans. Le-ar plăcea (n.r. să participe) într-o zi, dar nu cred că ar putea fi în programul Hypercar cu normă întreagă”, a declarat Zak Brown.

Australianul Oscar Piastri este văzut ca un candidat ideal pentru o eventuală apariție viitoare la Le Mans, în contextul în care McLaren dezvoltă propriul Hypercar pentru WEC.

În realitate însă, în Formula 1 sunt 24 de curse într-un sezon, iar o participare a lui Piastri sau Norris ține mai degrabă de o utopie.

În 2024, celebra cursă de la Le Mans a coincis cu MP din Canada, iar în acest sezon cu Marele Premiu din Spania.

Tocmai această suprapunere reduce considerabil șansele ca Piastri sau Norris să concureze la Le Mans în timp ce sunt angrenați în lupta pentru supremația din Formula 1.

Nico Hulkenberg este un exemplu în acest sens: a câștigat Le Mans în 2015 alături de Porsche, în timp ce era pilot activ și concura în Formula 1 alături de Force India (echipă care nu mai există în prezent).

„Aceste calendare sunt o provocare imensă. Toate seriile își extind calendarele, iar orice modificare într-un campionat are un efect domino asupra altuia. Nu mi-aș dori să fiu persoana responsabilă de alinierea acestor date”, a conchis Zak Brown, citat de speedcafe.com.

Cu sau fără Norris și Piastri, McLaren își va lărgi oricum orizonturile în anduranță. Hypercar-ul echipei va intra în teste la începutul anului 2026, iar selecția piloților pentru dezvoltare este programată să înceapă cât mai curând.

McLaren este implicată deja activ în Formula 1 și în IndyCar.

McLaren is back. 🧡

30 years after its legendary win at Le Mans in 1995, @MCLEndurance returns to the top class of endurance racing.

A new Hypercar is coming — ready to take on the world in the @FIAWEC and the 24 Hours of Le Mans starting in 2027.

The wait is over. The… pic.twitter.com/vveq6FZyXI

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2025