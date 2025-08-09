Publicația germană Tagesschau publică un amplu reportaj despre Laura Codruța Kovesi / „Nu există nicio țară curată”

În calitate de procuror general european, Laura Kövesi cunoaște foarte bine amploarea corupției din statele membre și din cadrul UE însăși. Acest lucru nu este pe placul multora. Ce o motivează pe românca Laura Kövesi? Publicația germană Tagesschau publică un amplu reportaj despre Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef european:

Românca Laura Kövesi a văzut, în calitate de procuror, cele mai întunecate fațete ale corupției și dorește ca această problemă să beneficieze de mai multă atenție: „Câte tragedii mai sunt necesare pentru a ne da seama că criminalitatea financiară nu este o chestiune minoră?”

Corupția poate fi mortală, așa cum a constatat ea în repetate rânduri, printre altele în Grecia. Acolo, românca anchetează în calitate de procuror general european un tragic accident feroviar din martie 2023, în care și-au pierdut viața 57 de persoane. „Ancheta noastră a arătat că Grecia a primit milioane de euro de la UE pentru rețeaua sa feroviară. Sistemul de semnalizare trebuia modernizat. Dacă proiectul ar fi fost implementat la timp și în mod corespunzător, tragedia ar fi putut fi evitată.”

Competențe extinse

Kövesi este șefa unei autorități unice. Parchetul European (EPPO) este o uniune a 24 de țări din UE care investighează împreună, peste granițe, fraudele cu subvenții și criminalitatea financiară. Pe masa ei se află cele mai mari cazuri de fraudă din UE.

Ceea ce este special: autoritatea sa nu produce doar rapoarte, ci poate interveni în mod eficient, efectua descinderi, confisca probe, aresta suspecți și îi aduce în fața justiției. Kövesi și echipa sa descoperă în mod repetat rețele criminale. „Nu există nicio țară curată. Corupție, fraudă cu subvenții, fraudă cu TVA, fraudă vamală: nimeni nu poate spune că la el nu există astfel de lucruri”, subliniază Kövesi.

Și Germania este în vizor

Nici Germania nu face excepție. Republica Federală este o țintă populară pentru bandele care spală bani cu ajutorul fraudei cu TVA. Astfel, fiscul german pierde anual aproape zece miliarde de euro din impozite. Însă Kövesi și echipa sa reușesc în mod spectaculos să pună capăt activității acestor rețele care operează la nivel internațional.

Kövesi cunoaște prea bine frauda din țara sa natală, România. Aceasta este considerată una dintre cele mai corupte țări din Europa. În 2006, la vârsta de 33 de ani, ea devine cea mai tânără și prima femeie procuror general al țării. „Am văzut cum corupția ne influențează viața de zi cu zi și probabil că am vrut să fac ceva important pentru societate. Și am crezut că prin munca mea pot schimba ceva”, spune Kövesi astăzi.

Nocivă pentru reputația României?

Munca ei schimbă multe lucruri: în calitate de șefă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), începând din 2013, ea aduce în fața justiției mii de funcționari și politicieni din România, printre care deputați, miniștri și doi foști prim-miniștri, mulți dintre ei ajungând în închisoare. Astfel, ea își face dușmani. În 2018 urmează o procedură de destituire împotriva ei. Ea este acuzată că dăunează reputației țării. Urmează o acuzație de corupție. Cu toate acestea, Kövesi câștigă procesul și este achitată. Totuși, este demisă.

Daune în valoare de miliarde

În 2019, ea este numită primul procuror general european. De atunci, ea face titluri de presă în calitate de procuror șef european. În 2024, a deschis 2.666 de anchete cu daune totale estimate la 24,8 miliarde de euro. Și nu se teme să se ia de cei mari. Ea investighează cazurile în care se presupune că au fost deturnate fonduri ale UE: anchetează deturnarea de fonduri în Parlamentul European și investighează guvernul grec, ai cărui miniștri sunt acum suspectați că au deturnat subvenții agricole pe scară largă.

Chiar și controversatul acord privind vaccinurile încheiat de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, se află pe masa ei. În toată Europa, procuratura europeană îi face pe politicieni să transpire. Dar și în UE există încercări de a o frâna.

„Nu mi-aș fi imaginat că voi trăi așa ceva la nivel european. Unii politicieni, nu toți, dar unii dintre ei, îmi spun: «Doamnă Kövesi, nu ar trebui să vorbiți atât de mult despre aceste cazuri și nu ar trebui să publicați statisticile. Pentru că, dacă oamenii vor vedea că avem atât de multe cazuri, vor crede că suntem cu toții corupți». Și eu răspund de fiecare dată: «Bine, dacă nu public comunicatul de presă și spun că nu avem niciun caz, asta înseamnă că totul este în regulă și că toate țările sunt curate?» Nu m-aș fi așteptat ca și în Europa să existe tendința de a nu aborda problemele atunci când acestea există.”

„Sentimentul de justiție este indispensabil”

Laura Kövesi va continua. Pentru că Uniunea Europeană are mulți bani, iar riscul ca aceștia să fie deturnați este mare. Bani care revin cetățenilor, pentru spitale mai bune, educație de calitate, drumuri funcționale. Corupția nu va dispărea niciodată, spune Kövesi. Dar lupta merită, pentru că sentimentul de justiție este indispensabil pentru cetățeni și democrație – și acesta există numai cu un sistem judiciar independent și puternic.

Un portret detaliat al Laurei Kövesi poate fi văzut în revista Europamagazin – duminică la ora 12.45 pe canalul Das Erste sau în mediateca ARD.