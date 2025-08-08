Ministrul britanic al persoanelor fără adăpost demisionează în urma unor dezvăluiri potrivit cărora a crescut preţul unei chirii după ce a reziliat contractul, contrar unei reforme pe care o promova

Secretara de stat britanică însărcinată cu persoanele fără adăpost Rushanara Ali a demisionat din Guvernul laburist în urma unor dezvăluiri potrivit cărora şi-a crescut în mod considerabil chiria unei locuinţe a cărei proprietară este, a anunţat Downing Street, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”În urma unor informaţii recente, ţin să precizez că am respectat întotdeauna toate obligaţiile legale în vigoare”, a scris ea joi în scrisoarea demisiei adresată premierului Keir Starmer.

Însă ”rămânerea mea în post ar deturna atenţia de la munca ambiţioasă a Guvernului. Am decis, aşadar, să demisionez din postul de ministru”, a anunţat ea.

Rushanara Ali îşi anunţă demisia la o zi după cotidianul ”The i Paper” a dezvăluit că reziliat un contract de închiriere a unei case, iar după câteva săptămâni a scos din nou casa la închiriat cu o chirie cu 700 de lire sterline (800 de euro) mai mare.

Ea a reziliat contractul de închiriere invocând vânzarea proprietăţii, după care a scos-o la închiriat mult mai scump, o faptă contrară unei reforme pe care o promova.

Mai multe asociaţii care luptă împotriva fenomenului persoanelor fără adăpost şi deputaţi din opoziţie i-au cerut să demisioneze.

Premierul laburist Keir Starmer i-a mulţumit lui Rushanara Ali pentru activitatea sa ”asiduă” la Ministerul Locuinţei şi a apreciat că această activitate va avea ”un impact durabil”, într-o scrisoare adresată demisonarei, publicată de servicile acestuia.