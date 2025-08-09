Minut de reculegere la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de atacul nuclear

Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp ce un clopot restaurat al unei biserici a sunat pentru prima dată de la bombardament, relatează AFP, conform Agerpres.

Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de la Hiroshima, Nagasaki a suferit la rândul său oroarea unei bombe nucleare. Aproximativ 74.000 de oameni au murit în acest oraş portuar din sud-vestul ţării, adăugându-se la cele 140.000 de victime de la Hiroshima.