G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Minut de reculegere la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de…

japonia, nipon, tokyo, kyoto, osaka, nara, hiroshima, nagasaki, fukushima, asia, steag, drapel
Sursa foto: Unsplash / Roméo A.

Minut de reculegere la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de atacul nuclear

Articole9 Aug 0 comentarii

Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp ce un clopot restaurat al unei biserici a sunat pentru prima dată de la bombardament, relatează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de la Hiroshima, Nagasaki a suferit la rândul său oroarea unei bombe nucleare. Aproximativ 74.000 de oameni au murit în acest oraş portuar din sud-vestul ţării, adăugându-se la cele 140.000 de victime de la Hiroshima.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Supravieţuitorii bombardamentelor atomice critică referirea lui Trump la Hiroshima şi Nagasaki pentru a justifica atacarea Iranului

Articole26 Iun 2025
0 comentarii

Coreea de Sud avertizează că alianţa sa cu SUA va riposta în cazul unui atac nuclear nord-coreean

Articole8 Noi 2024
0 comentarii

Scandal în Japonia, după ce ambasadorul Israelului nu a fost invitat la comemorarea de la Nagasaki: SUA, M. Britanie, Italia, Franţa şi Germania deplâng ”plasarea Israelului pe acelaşi plan cu Rusia şi Belarusul”

Articole8 Aug 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.