Avertismentul presei germane: Întâlnirea Trump – Putin poate duce la redesenarea Europei de Est, nu doar a Ucrainei

Nikolas Busse, editorialistul influentului ziar german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), a lansat un avertisment la adresa liderilor europeni înainte de posibila întâlnire dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. El a scris că negocierea ar putea duce la redesenarea întregii Europe de Est, nu doar a Ucrainei.

”Președintele rus reacționează la presiune – dar nu ar trebui să ne așteptăm prea mult de la o întâlnire cu Trump. Kremlinul va încerca să exploateze negocierile în propriul avantaj. Încă o dată devine clar că Putin reacționează doar la presiune. Aparent, a luat amenințarea lui Trump cu sancțiuni secundare mai în serios decât unii din Occident; la urma urmei, președintele american a demonstrat în cazul Indiei că este dispus să acționeze. Veniturile din petrol sunt atât de importante pentru Rusia încât Trump a găsit aici o pârghie pe care Occidentul a fost până acum prea ezitant să o folosească”, a scris editorialistul german.

El a avertizat însă că ”disponibilitatea lui Putin de a se întâlni este însă departe de cererea lui Trump ca Rusia să accepte o înțelegere pentru a pune capăt războiului în termen de zece sau douăsprezece zile. Într-adevăr, președintele rus și-a câștigat, deocamdată, spațiul de manevră cu o concesie minimă. Nu ar trebui să ne așteptăm prea mult nici de la o întâlnire personală între cei doi șefi de stat. Putin are multă practică în utilizarea unor astfel de ocazii în propriul scop: pentru a smulge concesii de la cealaltă parte sau pentru a câștiga timp. Așa cum se știe, procesul de la Minsk nu a adus pacea, ci a fost doar o treaptă până la următoarea escaladare rusă”.

”În final, totul va depinde de detalii, așa că europenii trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-și face vocea auzită: Nu este vorba doar despre o posibilă redesenare a Ucrainei, ci și despre Europa de Est”, a încheiat el.

O întrevedere la nivel înalt între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este planificată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat un oficial senior de la Casa Albă, potrivit Sky News.

Locația exactă a summitului este încă în discuție, conform sursei oficiale, dar printre opțiunile avute în vedere se numără Emratele Arabe Unite, Ungaria, Elveția și Roma.

Oficialul american a precizat că detaliile suplimentare și aspectele logistice rămân neclare și foarte fluide. Data exactă nu a fost stabilită definitiv și nu se știe încă dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi implicat în aceste discuții.

Partea rusă a furnizat deja o listă de cerințe pentru un potențial armistițiu, iar Washington încearcă acum să obțină acordul ucrainenilor și al aliaților europeni pentru aceste propuneri.

Ucrainenii au declarat în mod constant că nu vor ceda niciun teritoriu pe care Rusia l-a anexat în mod ilegal.