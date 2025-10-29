Vaccinarea copiilor, peste media națională, în Harghita / Procentul de vaccinare în cazul bebelușilor e de 100% / ”Mergem de multe ori din casă în casă„

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cea mai bună acoperire vaccinală în județul Harghita se înregistrează la bebeluși care este de aproape 100%, aceștia fiind imunizați în spital împotriva tuberculozei cu vaccinul BCG, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș, iar în general procentul de vaccinare este aici mult peste media generală.

O rată bună de vaccinare de peste 80%, se înregistrează și la vaccinul Hexavalent împotriva unor boli grave precum difterie, tetanus sau hepatita B, aproximativ aceeași adresabilitate fiind și la vaccinul ROR pentru rujeolă, oreion, rubeolă.

Singurele probleme au fost înregistrate la vaccinul hepatitic B, unde mai puțin de 50% dintre copii au fost vaccinați, deoarece au fost mai multe perioade în care vaccinul a lipsit.

Se fac recuperări în acest caz spune șefa Direcției de Sănătate Publică Harghita, dr. Tar Gyöngyi.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”La vaccinurile din Programul Național de Vaccinare avem o acoperire bună. Încercăm să convingem părinții de importanța vaccinării și mergem, de multe ori, din casă în casă, chiar și eu merg în comunitățile de romi pentru că acolo avem o problemă în general. La noi, este într-o măsură redusă anti-vaccinismul din convingere, de obicei este din delăsare, migrația populației… Ne-ar ajuta dacă ar fi un stoc de rezervă pe plan național să nu existe niciodată situații în care să ne lipsească un vaccin…”, explică medicul.

Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății recomandă o acoperire vaccinală țintă de 95%, iar România se încadrează doar pentru vaccinul BCG, cel administrat imediat după naștere.

Pentru celelalte tipuri de vaccinuri, în schimb, acoperirea vaccinală scade la 70-80%, iar în cazul vaccinului ROR unele județe au vaccinat doar între 30 și 50% din populația pediatrică.