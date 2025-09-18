G4Media.ro
Medic de familie: A scăzut rata de vaccinare pe mai toate vaccinurile…

sursa foto: ProTv

Medic de familie: A scăzut rata de vaccinare pe mai toate vaccinurile care se administrează copiilor în primii ani de viaţă

Articole18 Sep

Medicul de familie Evelyn Cristescu a declarat, joi seară, că în ultimii ani a scăzut rata de vacinare a copiilor aflaţi în primii ani de viaţă şi s-a referit la o lipsă de încredere a populaţiei în aceste vaccinuri, transmite News.ro.

”Cred că a scăzut rata de vaccinare pe mai toate vaccinurile care se administrează copiilor în primii ani de viaţă. E o discuţie lungă asta. Sperăm să reuşim să rezolvăm la un moment dat această lipsă de încredere a populaţiei în medic şi în vaccinare”, a declarat Evelyn Cristescu, joi seară, la Medika TV.

Medicul de familie spune că neîncrederea în vaccinuri a apărut în pandemia de COVID.

”Scăderea asta a încrederii (în vaccinuri – n.r.) a apărut în timpul pandemiei, odată cu insistenţa… nu ştiu cum să formulez ca să nu sune nici rău, nici acuzator, s-a insistat atunci asupra vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, însă cu argumente care n-au fost ulterior confirmate. S-a spus că vaccinul te fereşte de boală, ulterior s-a constatat că nu te fereşte. (…) Deci au fost date nişte mesaje pe care populaţia ulterior a constatat că parcă n-ar putea să le creadă până la capăt. Şi, din păcate, de pierdut încrederea e foarte uşor. De recâştigat e foarte greu. Ne luptăm cu asta”, a precizat Evelyn Cristescu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

