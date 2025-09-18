Medic de familie: A scăzut rata de vaccinare pe mai toate vaccinurile care se administrează copiilor în primii ani de viaţă

Medicul de familie Evelyn Cristescu a declarat, joi seară, că în ultimii ani a scăzut rata de vacinare a copiilor aflaţi în primii ani de viaţă şi s-a referit la o lipsă de încredere a populaţiei în aceste vaccinuri, transmite News.ro.

”Cred că a scăzut rata de vaccinare pe mai toate vaccinurile care se administrează copiilor în primii ani de viaţă. E o discuţie lungă asta. Sperăm să reuşim să rezolvăm la un moment dat această lipsă de încredere a populaţiei în medic şi în vaccinare”, a declarat Evelyn Cristescu, joi seară, la Medika TV.

Medicul de familie spune că neîncrederea în vaccinuri a apărut în pandemia de COVID.

”Scăderea asta a încrederii (în vaccinuri – n.r.) a apărut în timpul pandemiei, odată cu insistenţa… nu ştiu cum să formulez ca să nu sune nici rău, nici acuzator, s-a insistat atunci asupra vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, însă cu argumente care n-au fost ulterior confirmate. S-a spus că vaccinul te fereşte de boală, ulterior s-a constatat că nu te fereşte. (…) Deci au fost date nişte mesaje pe care populaţia ulterior a constatat că parcă n-ar putea să le creadă până la capăt. Şi, din păcate, de pierdut încrederea e foarte uşor. De recâştigat e foarte greu. Ne luptăm cu asta”, a precizat Evelyn Cristescu.