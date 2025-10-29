G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Evenimente de Halloween la Cazinoul din Constanța / După apusul soarelui se…

concert faleza Cazinoul Constanta
Sursa: G4Media / Cristian Andrei Leonte

Evenimente de Halloween la Cazinoul din Constanța / După apusul soarelui se sting luminile, iar interiorul va fi decorat cu lumânări / ”Cazinoul își rememorează trecutul întunecat”

Travel29 Oct • 78 vizualizări 0 comentarii

De vineri seară, după apusul soarelui, Cazinoul își rememorează trecutul întunecat în cadrul unor tururi ghidate pline de suspans, în intervalul 18:00 – 22:00, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

”Stațiunile de la munte sunt, de obicei, în topul destinațiilor pentru petrecerile de Halloween, dar, anul acesta, Litoralul vine cu o propunere inedită. Mai exact, Cazinoul din Constanța promite o producție nemaivăzută în țara noastră”, spune Maria Besnea, directorul de marketing.

Cazino Halloween Experience începe joi, când clădirea emblematică de la malul mării va avea un decor special pentru fotografii memorabile.

”De vineri seară, după apusul soarelui, Cazinoul își rememorează trecutul întunecat în cadrul unor tururi ghidate pline de suspans, în intervalul 18:00 – 22:00”, anunță organizatorii.

Sâmbătă, 1 noiembrie, începând cu 18:30, luminile se vor stinge pentru a lăsa locul lumânărilor și coloanelor sonore ale unor filme ce au marcat generații în show-ul Paint it, Black. Halloween edition.

Turul special de Halloween este oferit cu titlu gratuit sâmbătă de la ora 17:00, respectiv de la ora 19:30 pentru toți cei care prezintă un bilet valid la spectacol.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.