Evenimente de Halloween la Cazinoul din Constanța / După apusul soarelui se sting luminile, iar interiorul va fi decorat cu lumânări / ”Cazinoul își rememorează trecutul întunecat”

De vineri seară, după apusul soarelui, Cazinoul își rememorează trecutul întunecat în cadrul unor tururi ghidate pline de suspans, în intervalul 18:00 – 22:00, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

”Stațiunile de la munte sunt, de obicei, în topul destinațiilor pentru petrecerile de Halloween, dar, anul acesta, Litoralul vine cu o propunere inedită. Mai exact, Cazinoul din Constanța promite o producție nemaivăzută în țara noastră”, spune Maria Besnea, directorul de marketing.

Cazino Halloween Experience începe joi, când clădirea emblematică de la malul mării va avea un decor special pentru fotografii memorabile.

”De vineri seară, după apusul soarelui, Cazinoul își rememorează trecutul întunecat în cadrul unor tururi ghidate pline de suspans, în intervalul 18:00 – 22:00”, anunță organizatorii.

Sâmbătă, 1 noiembrie, începând cu 18:30, luminile se vor stinge pentru a lăsa locul lumânărilor și coloanelor sonore ale unor filme ce au marcat generații în show-ul Paint it, Black. Halloween edition.

Turul special de Halloween este oferit cu titlu gratuit sâmbătă de la ora 17:00, respectiv de la ora 19:30 pentru toți cei care prezintă un bilet valid la spectacol.