G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump noi măsuri pentru…

ursula von der leyen-trump
President Donald Trump and European Commission President Ursula von der Leyen shake hands after reaching a trade deal at the Trump Turnberry golf course in Turnberry, Scotland Sunday, July 27, 2025.,Imagine: 1026145282, Licenta: Rights-managed, Restrictii: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no, Pictured: Donald Trump,Ursula Von Der Leyen, Credit line: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia

Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei

Articole17 Sep 0 comentarii

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancţiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am avut o conversaţie plăcută cu (Donald Trump) privind consolidarea eforturilor noastre comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”, a precizat preşedinta Comisiei Europene pe platforma X.

Ea a indicat că executivul UE va prezenta în curând propunerile sale pentru un al 19-lea pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei de la începutul invaziei Ucrainei în 2022. Acesta va include măsuri care vizează criptomonedele, băncile şi energia, a menţionat ea.

Cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei vizează aproximativ şase bănci şi companii energetice ruseşti, precum şi sistemele de plată şi de carduri de credit din Rusia, platformele de tranzacţionare a criptomonedelor şi restricţii suplimentare asupra comerţului cu petrol al Rusiei, potrivit Bloomberg.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone / Este destinată copiilor şi adulţilor care locuiesc în apropierea graniţei cu Rusia / ”E vorba de dezvoltarea capacităţilor de apărare militară”

Articole17 Sep
0 comentarii

Trump, întrebat de un jurnalist australian cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă: ”În acest moment prejudiciaţi foarte mult Australia” / ”O să-i spun (n.r. premierului Australiei) despre dumneavoastră. Aţi dat un ton foarte prost”

Articole17 Sep • 94 vizualizări
0 comentarii

The Guardian: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea creierului” copiilor ucraineni

Articole16 Sep • 351 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.