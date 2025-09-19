Uniunea Europeană anunţă al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei / Ursula von der Leyen: Interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene

La două luni după cel de-al 18-lea „pachet”, Uniunea Europeană continuă să exercite presiuni asupra Rusiei. Vineri, Comisia Europeană a propus ţărilor UE să adopte un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, vizând în special hidrocarburile ruseşti, a anunţat purtătoarea sa de cuvânt, Paula Pinho, potrivit agenției de știri AFP, transmite News.ro.

„Putem confirma că a fost adoptat de către Comisie un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, al 19-lea pachet”, a declarat ea în faţa jurnaliştilor, precizând că preşedinta Ursula Von der Leyen va face o declaraţie în acest sens. După o întrevedere cu Donald Trump, preşedinta Comisiei Europene a promis marţi „măsuri suplimentare” împotriva Rusiei, vizând în special sectorul energetic.

Donald Trump s-a declarat dispus să impună noi sancţiuni împotriva Rusiei, dar cu condiţia ca europenii să înceteze să mai cumpere hidrocarburi ruseşti, ale căror vânzări reprezintă una dintre principalele surse de finanţare a maşinii de război ruseşti împotriva Ucrainei. Ca răspuns, Ursula von der Leyen a indicat că doreşte să „accelereze” renunţarea Europei la hidrocarburile ruseşti, într-un „efort comun” cu Statele Unite.

Acţiune rapidă

Europenii caută cu orice preţ să menţină Statele Unite de partea lor în eforturile lor de a sprijini Ucraina în război. Şi, prin faptul că nu acţionează rapid în privinţa sancţiunilor, se tem, de asemenea, că îi vor da lui Donald Trump un motiv întemeiat să nu ia niciun fel de măsuri împotriva Rusiei, potrivit unor diplomaţi. Uniunea Europeană a decis deja, din decembrie 2022, să înceteze orice import de petrol rusesc. Cu toate acestea, două ţări europene au obţinut o derogare, Ungaria şi Slovacia, din cauza dependenţei lor de ţiţeiul provenit din Rusia.

UE şi-a redus, de asemenea, semnificativ dependenţa de gazul rusesc de la invazia Rusiei în Ucraina, declanşată în februarie 2022, dar nu în totalitate. În 2024, Rusia asigura încă 19 % din aprovizionarea cu gaz a UE, din care aproape jumătate sub formă de GNL, generând venituri de sute de milioane de euro pentru Rusia. În luna iunie a anului trecut, Comisia a propus să pună capăt complet acestei dependenţe până la sfârşitul anului 2027. Una dintre măsurile avute în vedere ar fi accelerarea calendarului privind gazul natural lichefiat (GNL), potrivit diplomaţilor de la Bruxelles.

Ursula von der Leyen: Este timpul să închidem robinetul

Ursula von der Leyen a asigurat, de asemenea, săptămâna aceasta că va propune sancţiuni suplimentare împotriva entităţilor (întreprinderi, bănci etc.) din ţări terţe, în special China sau India, care ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale sau să-şi vândă petrolul.

Donald Trump a sugerat, de asemenea, europenilor să ia în considerare creşteri substanţiale ale taxelor vamale aplicate Chinei, pentru ca aceasta să-şi reducă sprijinul acordat Moscovei.

„În primul rând, în ceea ce privește energia. Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile provenite din combustibilii fosili. Vrem să reducem aceste venituri. De aceea, interzicem importurile de

GNL rusesc pe piețele europene. Este timpul să închidem robinetul.

Suntem pregătiți pentru acest lucru. Am economisit energie, am diversificat aprovizionarea și am investit în surse de energie cu emisii reduse de carbon ca niciodată până acum. Astăzi, aceste eforturi dau roade.

Apoi, tocmai am redus plafonul prețului petrolului brut la 47,6 USD. Pentru a consolida aplicarea măsurilor, sancționăm acum 118 nave suplimentare din flota fantomă. În total, peste 560 de nave sunt acum

incluse pe lista sancțiunilor UE. Marile companii de comercializare a energiei Rosneft și Gazpromneft vor fi acum supuse unei interdicții totale de tranzacționare. Și alte companii vor fi supuse înghețării activelor.

Acum îi urmărim pe cei care alimentează războiul Rusiei prin achiziționarea de petrol cu încălcarea sancțiunilor.

Ne concentrăm asupra rafinăriilor, comercianților de petrol și companiilor petrochimice din țări terțe, inclusiv China. În trei ani, veniturile Rusiei din petrol în Europa au scăzut cu 90 %. Acum închidem definitiv acest capitol. În al doilea rând, ne concentrăm asupra lacunelor financiare pe care Rusia le utilizează pentru a eluda sancțiunile. Introducem o interdicție de tranzacționare pentru alte bănci din Rusia și pentru bănci din

țări terțe.

Intensificăm măsurile de combatere a eludării sancțiunilor. Pe măsură ce tacticile de eludare devin mai sofisticate, sancțiunile noastre se vor adapta pentru a rămâne cu un pas înainte. Prin urmare, pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor viza platformele de criptomonede și vor interzice tranzacțiile în criptomonede. Listăm băncile străine conectate la sistemele rusești de servicii de plată alternative. Și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale.

Ajungem la al treilea punct. Adăugăm noi restricții directe la export pentru articolele și tehnologiile utilizate pe câmpul de luptă. De asemenea, enumerăm 45 de companii din Rusia și din țări terțe. Aceste companii

au oferit sprijin direct sau indirect complexului industrial militar rus. Într-un război condus de inovare, este esențial să se blocheze accesul Rusiei la tehnologiile cheie. Mai ales când vine vorba de drone”, a declarat Ursula von der Leyen