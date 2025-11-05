Din anul școlar 2026-2027 îmi propun să avem standarde de evaluare și notare la clasele primare, gimnaziu și liceu, spune ministrul Educației, Daniel David

Ministrul Educației Daniel David a spus că probabil anul viitor în iunie „vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătire a profesorilor, pentru primar și gimnaziu. (…) Tot atunci îmi propun să terminăm și aceste standarde pentru învățământul liceal”. Ministrul Educației a făcut declarația la raportul săptămânal LIVE pe pagina de Facebook a Ministerului, marți, 5 noiembrie.

Elaborarea standardelor de evaluare ar fi trebuit să se aplice din acest an școlar, potrivit ROFUIP 2024

Rezultatele evaluării sunt exprimate prin calificative, note sau rapoarte, iar respectarea acestor standarde este supravegheată prin inspecția școlară. Nerespectarea standardelor de evaluare este considerată abatere disciplinară, potrivit legii Educației.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a spus că „probabil în iunie anul viitor [N. Red 2026], vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătire a profesorilor, pentru primar și gimnaziu și tot atunci îmi propun să terminăm și aceste standarde pentru învățământul liceal”.

Astfel, ministrul spune că își propune ca anul școlar 2026-2027 să înceapă „cu standarde de evaluare și notare atât la nivelul învățământului primar, cât și la nivelul învățământului gimnazial, cât și la nivelul învățământului liceal”.

David a spus că după ce se vor aplica standardele de evaluare și notare „vom putea gândi mai bine și portofoliile educaționale”.

„Aceste standarde care oarecum mai uniformizează notele care se dau pe parcursul țării”, a mai spus ministrul Educației a care a recunoscut că sunt discrepanțe între notele obținute la școală și notele obținute la Evaluarea Națională sau la Bacalaureat. „Da, există aceste discrepanțe. Noi avem această problemă. După atâția ani încă nu avem standarde de evaluare și de notare clare”, spune David.

