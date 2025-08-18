Ungaria, „indignată” de atacurile ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, este invitată de Kiev să se plângă Rusiei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul ungar şi-a exprimat luni „indignarea” faţă de recentele atacuri ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, care au perturbat tranzitul ţiţeiului rusesc către ţara central-europeană, în replică autorităţile de la Kiev invitând Budapesta să se plângă Rusiei, informează EFE şi Reuters, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Este inacceptabil şi scandalos faptul că Ucraina a atacat din nou în Rusia conducta petrolieră care ajunge în Ungaria, perturbând aprovizionarea cu petrol a ţării noastre”, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, pe Facebook.

Şeful diplomaţiei ungare a adăugat că viceministrul rus al energiei, Pavel Sorokin, i-a confirmat într-o conversaţie la telefon că specialiştii lucrează la repararea unui transformator, esenţial pentru funcţionarea conductei, care este în prezent nefuncţional din cauza atacurilor cu drone ale armatei ucrainene.

Ministrul adjunct rus „nu a putut prezice când va fi reluată aprovizionarea”, a adăugat Szijjarto, fără a specifica locul exact al atacului care a paralizat tranzitul petrolului.

Pe fondul acestei situaţii, Szijjarto a acuzat Comisia Europeană şi guvernul ucrainean că sunt în căutarea unor modalităţi de a implica Ungaria în războiul declanşat de invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

„Bruxellesul şi Kievul încearcă să implice Ungaria în războiul din Ucraina de trei ani şi jumătate, iar atacurile ucrainene din ce în ce mai frecvente asupra securităţii noastre energetice au şi acest obiectiv”, a spus ministrul ungar. „Să fim încă o dată clari: acesta nu este războiul nostru, nu avem nicio legătură cu el, vrem să rămânem în afara lui”, a declarat şeful diplomaţiei din Ungaria, ţară care refuză să sprijine militar Ucraina vecină, aflată sub atacul Rusiei.

Ungaria, dar şi Slovacia, au primit o scutire de la embargoul Uniunii Europene (UE) asupra importurilor de ţiţei rusesc, deoarece nu au ieşire la mare şi depind în mare măsură de petrolul din această ţară prin conducta Drujba, scrie EFE.

Agenţia de presă spaniolă aminteşte că Ungaria importă 65% din petrolul său şi 85% din gaze din Rusia.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban este considerat liderul UE cel mai apropiat de preşedintele rus Vladimir Putin.

Relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina sunt tensionate, Kievul acuzând Budapesta că susţine interesele ruseşti, în timp ce guvernul ungar acuză Ucraina că limitează drepturile minorităţilor etnice, inclusiv ale minorităţii maghiare, care numără aproximativ 150.000 de persoane.

În ultimele săptămâni, Ungaria a denunţat atacurile ucrainene asupra infrastructurii de tranzit al petrolului către Europa Centrală.

De data aceasta, Szijjarto şi-a încheiat scurtul mesaj de pe reţelele de socializare ameninţând că va întrerupe furnizarea de energie electrică a Ucrainei.

„În sfârşit, vreau să le reamintesc politicienilor ucraineni: energia electrică din Ungaria joacă un rol fundamental în furnizarea de energie către Ucraina”, a transmis ministrul ungar.

În replică, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat luni că Ungaria „poate trimite acum plângeri” la Moscova, nu la Kiev, potrivit Reuters.

Sîbiga nici nu a confirmat, nici nu a negat acuzaţiile Ungariei în declaraţia sa de pe platforma X.

„Rusia, nu Ucraina, este cea care a început acest război şi refuză să-i pună capăt. Ungariei i s-a spus de ani de zile că Moscova este un partener pe care nu te poţi bizui. În ciuda acestui fapt, Ungaria a depus toate eforturile pentru a-şi menţine dependenţa de Rusia”, a atras el atenţia.