Un satelit, din cadrul misiunii de explorare a Agenției Spațiale Europene, va monitoriza sănătatea plantelor de pe Pământ prin măsurarea fluorescenţei acestora

Satelitul Flex, construit de grupul Thales Alenia Space (TAS) şi prezentat săptămâna trecută, la Cannes, va fi lansat în septembrie 2026 pentru a monitoriza sănătatea plantelor prin măsurarea fluorescenţei acestora, în cadrul misiunilor de explorare ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Plantele cresc prin fotosinteză, care consumă dioxid de carbon – unul dintre principalele gaze responsabile de încălzirea globală – şi eliberează oxigen, emiţând simultan un semnal fluorescent de un roşu invizibil ochiului uman. Măsurarea acestui semnal permite evaluarea activităţii de fotosinteză a plantei şi, prin urmare, a sănătăţii sale, chiar înainte de a prezenta semne vizibile de stres din cauza lipsei de apă, a temperaturilor extreme sau a lipsei de minerale din sol.

Misiunea a fost stabilită de ESA în 2015, patru ani mai târziu fiind contractată TAS pentru construirea satelitului în schimbul a 150 de milioane de euro. Flex (Fluorescence Explorer) va oferi o mai bună înţelegere a stării vegetaţiei Pământului şi va evalua adaptările pe măsură ce agricultura se confruntă cu schimbările climatice şi cu provocarea de a hrăni o populaţie globală în continuă creştere.

Proiectul are trei ani întârziere din cauza dificultăţilor tehnice în configurarea dispozitivului de măsurare. „Este un instrument extrem de sensibil”, a explicat pentru AFP Thierry Huiban, responsabilul misiunii Flex pentru TAS, lider global în tehnologie. „Măsurarea din spaţiu a fluorescenţei s-a încercat cu alte camere care nu au fost proiectate pentru asta, dar nu a existat niciodată o misiune cu acest nivel de rezoluţie”, a adăugat el.

Orbitând la 800 km de suprafaţa Pământului, Flex va avea o rezoluţie de un pixel la 300 de metri. Datele sale vor permite compararea stării vegetaţiei de la un câmp la altul, pentru a evalua performanţa unei anumite specii, a unui anumit tip de irigare sau a unui anumit îngrăşământ.

Aceste date vor fi completate de cele ale satelitului Sentinel-3C al misiunii europene Copernicus, care va urma aceeaşi traiectorie cu 6 până la 15 secunde în urma Flex, fiind echipat cu alte instrumente, în special pentru măsurarea temperaturilor la sol.

Satelitul Flex, asamblat deja, trebuie supus unor luni de teste la Cannes care să-i verifice rezistenţa la vibraţiile din timpul lansării şi la condiţiile termice extreme de pe orbită.

Lansarea, la bordul unei rachete Vega-C, este programată pentru 1 septembrie 2026 din Kourou, Guyana Franceză.