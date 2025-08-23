G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un referendum organizat în Taiwan ce viza repornirea unei centrale nucleare a…

taiwan, china, democratie, insula, tai pei, beijin
Photo 45811728 © Woravit Vijitpanya | Dreamstime.com

Un referendum organizat în Taiwan ce viza repornirea unei centrale nucleare a eşuat

Articole23 Aug 0 comentarii

Un referendum organizat sâmbătă în Taiwan cu privire la propunerea de redeschidere a unei centrale nucleare închise recent a eşuat, neîntrunindu-se numărul necesar de voturi favorabile, un rezultat ce consolidează renunţarea insulei la energia nucleară, transmit agențiile de știri dpa şi AFP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Centrala nucleară Maanshan din Pingtung (sud) şi-a închis ultimul reactor la data de 17 mai după ce licenţa pe 40 de ani a expirat, marcând astfel renunţarea de către Taiwan la energia atomică, un angajament luat în 2016 şi influenţat de catastrofa nucleară de la Fukushima, Japonia, în 2011.

La referendum, cetăţenii au fost întrebaţi dacă uzina ar trebui să îşi reia operaţiunile dacă vor fi considerate sigure.

Din cei aproximativ 20 milioane de cetăţeni cu drept de vot, 4,34 milioane au răspuns afirmativ, iar 1,51 milioane au optat pentru ‘nu’, însă procentul celor care au votat ‘da’ nu a atins pragul necesar de 25% din totalul persoanelor cu drept de vot, potrivit Comisiei electorale centrale.

Rata de participare la referendum a fost de 29,53%.

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a declarat că respectă rezultatul votului. ‘Nu vom exclude energia nucleară avansată’ dacă tehnologia se va îmbunătăţi, deşeurile nucleare se vor reduce şi se va ajunge la un consens, a spus el, angajându-se totodată să continue promovarea tranziţiei energetice.

Referendumul a fost convocat la propunerea Partidului Poporului Taiwanez, de opoziţie, care a argumentat prin cererea în creştere de energie electrică pentru industria semiconductorilor, precum şi prin problema securităţii energetice în contextul tensiunilor cu China, dar şi prin amprenta de carbon scăzută a energiei nucleare.

Oponenţii, printre care Partidul Democrat Progresist, de guvernământ, şi activişti de mediu, au avertizat în legătură cu riscul seismic şi problema nerezolvată a deşeurilor nucleare.

În 2024, combustibilii fosili au furnizat 82,1% din energia electrică a Taiwanului, în vreme ce sursele regenerabile au contribuit cu doar 11,9%, procent care ar urma să crească la 30% în 2030.

Taiwanul a început construirea de centrale atomoelectrice în anii 1970, iar reactoarele vechi au fost scoase gradual din funcţiune începând din 2018.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Parlamentul Republicii Srpska convoacă un referendum privind verdictul de demitere a liderului separatist Dodik

Articole23 Aug • 127 vizualizări
0 comentarii

China îi răspunde lui Trump şi reiterează că va căuta să obţină „reunificarea paşnică” cu Taiwanul

Articole18 Aug • 711 vizualizări
0 comentarii

O centrală nucleară din Franţa este paralizată de o invazie de meduze

Articole11 Aug • 646 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.