Un referendum organizat în Taiwan ce viza repornirea unei centrale nucleare a eşuat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un referendum organizat sâmbătă în Taiwan cu privire la propunerea de redeschidere a unei centrale nucleare închise recent a eşuat, neîntrunindu-se numărul necesar de voturi favorabile, un rezultat ce consolidează renunţarea insulei la energia nucleară, transmit agențiile de știri dpa şi AFP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Centrala nucleară Maanshan din Pingtung (sud) şi-a închis ultimul reactor la data de 17 mai după ce licenţa pe 40 de ani a expirat, marcând astfel renunţarea de către Taiwan la energia atomică, un angajament luat în 2016 şi influenţat de catastrofa nucleară de la Fukushima, Japonia, în 2011.

La referendum, cetăţenii au fost întrebaţi dacă uzina ar trebui să îşi reia operaţiunile dacă vor fi considerate sigure.

Din cei aproximativ 20 milioane de cetăţeni cu drept de vot, 4,34 milioane au răspuns afirmativ, iar 1,51 milioane au optat pentru ‘nu’, însă procentul celor care au votat ‘da’ nu a atins pragul necesar de 25% din totalul persoanelor cu drept de vot, potrivit Comisiei electorale centrale.

Rata de participare la referendum a fost de 29,53%.

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a declarat că respectă rezultatul votului. ‘Nu vom exclude energia nucleară avansată’ dacă tehnologia se va îmbunătăţi, deşeurile nucleare se vor reduce şi se va ajunge la un consens, a spus el, angajându-se totodată să continue promovarea tranziţiei energetice.

Referendumul a fost convocat la propunerea Partidului Poporului Taiwanez, de opoziţie, care a argumentat prin cererea în creştere de energie electrică pentru industria semiconductorilor, precum şi prin problema securităţii energetice în contextul tensiunilor cu China, dar şi prin amprenta de carbon scăzută a energiei nucleare.

Oponenţii, printre care Partidul Democrat Progresist, de guvernământ, şi activişti de mediu, au avertizat în legătură cu riscul seismic şi problema nerezolvată a deşeurilor nucleare.

În 2024, combustibilii fosili au furnizat 82,1% din energia electrică a Taiwanului, în vreme ce sursele regenerabile au contribuit cu doar 11,9%, procent care ar urma să crească la 30% în 2030.

Taiwanul a început construirea de centrale atomoelectrice în anii 1970, iar reactoarele vechi au fost scoase gradual din funcţiune începând din 2018.